Vanmiddag bracht Sinterklaas een bezoek aan Sellingen, helaas in verband met corona wel in aangepaste vorm . Op vier verschillende plaatsen in Sellingen bezocht hij een groep kinderen. Muziekvereniging Jeduthun verzorgde de muziek. Op de brink was ook de blazersklas aanwezig.

Het was een geslaagde middag, die werd georganiseerd door Ondernemersvereniging Sellingen.

Foto’s: Gerda Boeijing