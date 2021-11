DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gisteravond om kwart voor zes is bij een ongeval op de Schlaunstraße in Meppen een 53 jarige fietsster gewond geraakt. Het slachtoffer werd op de kruising met de Neelandstraße door een 43 jarige automobiliste over het hoofd gezien. De fietsster is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 300 euro geschat.

Renkenberge

Tussen woensdag en donderdag is een poging tot inbraak bij een woning aan de Kiewittstraße in Renkenberge gedaan. De daders beschadigden een deur, maar slaagden er niet in binnen te komen. Er ontstond voor 200 euro schade.

Haren

Tussen maandag en vrijdag is bij twee containers bij het windpark aan de Großen Straße in Haren ingebroken. Er werden diverse accu’s gestolen Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Bunde

In de nacht van maandag op dinsdag zijn op de camperplaats aan de Friedhofsweg in Bunde twee drinkwaterautomaten opengebroken. De daders gingen er met een onbekend bedrag aan kleingeld vandoor.