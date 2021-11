Sinterklaas viert, samen met kinderen uit Veelerveen en Vriescheloo, een feestje in Ons Noabershoes

VEELERVEEN – Sinterklaas en zijn Pieten hadden het weer druk vandaag om de kinderen in dorpen en steden te bezoeken. Zoals elk jaar kwam hij ook in Veelerveen aan.

In ons Noabershoes zaten de kinderen uit Veelerveen en Vriescheloo al vol spanning te wachten op de komst van de Sint en de Pieten. Om 15:30 kwam het hoog gezelschap in het sinterklaashuisje op wielen aan. Ze waren een beetje moe van de lange reis want ze kwamen vanuit Bourtange. Maar dat mocht de pret niet drukken.

Het werd één groot feest. Nadat Sinterklaas werd verwelkomt door Jop Hammer en Nanda Huttinga kon het feest beginnen. Er werden natuurlijk, samen met de kids, de welbekende liedjes gezongen. Ook werden verschillende spelletjes gedaan, waaronder het pepernoten sjoelen.

Na een uurtje gingen de Sint en de Pieten weer op pad. De kinderen moesten nog even in de zaal blijven, want ze kregen allemaal nog een presentje.

Het was een hele leuke middag voor de kinderen en ouders uit Veelerveen / Vriescheloo. De vrijwilligers hadden de zaal mooi versierd en hebben mede gezorgd dat het een geslaagde middag is geworden in Ons Noabershoes in Veelerveen. Tot volgend jaar riep Sinterklaas nog toen ze de zaal verlieten.

Ingezonden door Tedo Swarts