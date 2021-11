Westerwolde ontvangt Sellingen op een lege Barlage

VLAGTWEDDE – Het zal vast en zeker bij een ieder bekend zijn dat er ook dit weekend geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden in Nederland, dus ook niet bij de wedstrijd Westerwolde – Sellingen. Deze altijd prachtige derby staat voor morgenmiddag, zondag 21 november, voor het eerst sinds lange tijd weer op het programma. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen was op zondag 6 september 2020 in Sellingen, tijdens een poulewedstrijd van het bekertoernooi. Destijds won Sellingen nipt met 4 – 3. In de competitie troffen beide teams elkaar voor het laatst op 15 december 2019 in Sellingen; eindstand 4 – 2 voor Sellingen. Een return zat er dat seizoen niet in wegens de alom bekende coronamaatregelen.



Nu dus een duel tussen ploegen die beide op een goede manier aan de huidige competitie zijn begonnen, maar de laatste weken qua resultaten een kleine terugval beleefden. Des te meer zal de ontmoeting van deze zondagmiddag dus in het teken staan van aansluiting bij de top van de derde klasse C. Sellingen heeft tot dusver tien punten verzameld uit zes wedstrijden. Het doelsaldo van de Sellingers is 15 – 6 en neemt met deze statistieken momenteel de zesde plaats in. Westerwolde, dat vorige week een mooi succes kende door ten koste van LEO (Loon) de volgende bekerronde te bereiken, staat momenteel op de vijfde plaats. Uit eveneens zes duels kwam de ploeg van trainer Richard Streuding tot elf wedstrijdpunten met een doelsaldo van 15 – 15. Naast deze geschetste stand op de ranglijst, zal ook het feit dat het hier een heuse derby betreft garant staan voor een boeiend treffen in Vlagtwedde.



Toch hoeven de aanhangers van beide teams en andere belangstellenden niet bang te zijn dat ze niets van de wedstrijd meekrijgen. Het Dagblad van het Noorden heeft namelijk gemeend het duel live via hun website uit te zenden. Daarnaast zal de clubleiding van Westerwolde ook een livestream via de Facebookpagina van de vereniging verzorgen. En meestal is bij de ontmoeting van beide rivalen ook wel een verslaggever van RTV Westerwolde aanwezig. Hopelijk kan er ook op deze manier toch genoten worden van een mooie, maar vooral sportieve wedstrijd.

De wedstrijd op sportpark De Barlage begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Louwes. Wedstrijdsponsor is Blokker Vlagtwedde.

