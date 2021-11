Deelnemers The Barrel Challenge Noorderlicht Editie komen aan in Gävle

GÄVLE – Vandaag zijn de deelnemers van The Barrel Challenge Noorderlicht Editie aangekomen in Gävle.

Vrijdag vertrokken 58 auto’s vanuit café-bar Sjoes aan het Marktplein in Winschoten voor tocht naar Kiruna in Lapland. Daar hopen de deelnemers het Noorderlicht te zien. De challenge wordt zoals altijd weer georganiseerd door Rob en Meini Zweep. Zij rijden zelf ook mee.

In Travemunde werden vrijdagavond de auto’s op de ferry voor een overtocht naar Trelleborg (Zweden) gereden. Vanochtend deden de deelnemers zich te goed aan een vroeg ontbijt en rond 7:15 rolden de auto’s in Trelleborg van de ferry. Ze hebben vandaag ongeveer 800 kilometer afgelegd, deels over 80-wegen met veel flitspalen. Vanaf 16:00 is het in Zweden aardedonker, maar omdat er relatief weinig verkeer op de kleinere wegen rijdt, kun je de verstralers en de ledbars prima gebruiken voor wat extra licht in deze donkere wereld. Hier maken niet alleen de barrelaars maar ook zeker de locals dankbaar gebruik van. Iedereen is veilig aangekomen op de plaats van bestemming: Gävle

Morgen gaan ze verder Noordwaarts naar Pitea.

Info en foto’s: Rob Zweep en Minne Hiemstra