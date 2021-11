Jeugdspelers kunnen weer fysiek dammen om de Regio Cup

WINSCHOTEN – Ook de jeugdspelers van Damclub Winschoten kunnen weer fysiek dammen om de Regio Cup.

Zaterdag 25 januari 2020 is fysiek het laatste Regio Cup jeugdtoernooi gespeeld in het Drentse Hijken. De 6e en laatste Regio Cup op 14 maart 2020 in Dedemsvaart werd namelijk afgelast omwille van de Landelijke coronamaatregelen. Voor het seizoen 2021 – 2022 staan voorlopig weer 5 Regio Cup toernooien gepland, indien de corona maatregelen van de overheid het toelaten. Namelijk 11 december in Hoogeveen, 29 januari 2022 in Hijken, 12 maart 2022 in Groningen, 2 april 2022 in het Friese Rinsumageest en tenslotte op 23 maart 2022 in Gramsbergen. Dit zijn allemaal zaterdagen, waarbij deze toernooien beginnen om 13.30 uur en eindigen om ca. 16.00 uur. De deelnemers worden als basis met 8 spelers in één groep ondergebracht. Alleen groep 1 bestaat uit 6 spelers die met de klok hun partijen afwerken. Alle deelnemers werken vervolgens een zogenaamd rondtoernooi af, waarbij alle spelers één keer tegen elkaar spelen.

Eind vorige eeuw gestart

De voorloper van de Regio Cup, de Drentse Dambond Cup,(DDB) is eind 20e eeuw het initiatief geweest van de Drentse Dambond. Doordat de jeugdtoernooien werden georganiseerd in de Provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel is de naam begin 2000 gewijzigd in Regio Cup Jeugdtoernooien. Hierbij fungeert jeugdleider Rik Smit uit Hijken als coördinator. Rik Smit probeert de sterkste spelers in groep 1 onder te brengen, vervolgens groep 2 enzovoort, daarbij wint Rik advies in van de plaatselijk jeugdleiders wat globaal de speelsterkte van de deelnemers is.

Janick Lanting laatste Regio Cup winnaar

Zoals gezegd is de laatste Regio Cup wedstrijd van het seizoen 2019 – 2020 na de 5e ronde afgesloten en is de tussenstand de eindstand geworden. De toen 12 jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans werd hierdoor kampioen. Plaats van huldiging wordt binnenkort bekend gemaakt.

Plaatselijke damclub

De plaatselijke damverenigingen worden bij de organisatie betrokken om de Regio Cup toernooien goed te laten verlopen. Deze clubs verzorgen namelijk de borden/schijven en klokken, alsmede de tafelarbiters. Nummer 1, 2 en 3 van elke groep ontvangt na afloop een beker. De dag winnaar mag tot de volgende Regio Cup de wisselbeker in de prijzenkast zetten. Alle deelnemers hebben trouwens gelijke kansen om de wisselbeker in bezit te krijgen, omdat het winstpercentage in elke groep doorslaggevend is. De kampioen van het eindklassement ontvangt uiteindelijke de wisselbeker tot begin van het nieuwe seizoen. Daarnaast komt zijn of haar naam op de voet van de beker als herinnering.

Ingezonden