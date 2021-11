Politie houdt man aan na dodelijk geweldsincident Groningen

GRONINGEN – De politie heeft gisteravond een 20-jarige man uit Groningen aangehouden vanwege betrokkenheid bij het fatale geweldsincident aan de Damsport.

Rond 23.50 uur kreeg de politie een melding van een ernstig geweldsincident aan de Damsport. Zij zijn direct ter plaatse gegaan en troffen daar in een woning een ernstig gewonde man aan. Hulpverlening is direct gestart maar mocht niet meer baten. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 21-jarige man uit Groningen.

Kort na de melding is een verdachte in de buurt van de woning aangehouden. De man is overgebracht naar het bureau.

Onderzoek

De politie is vervolgens een groot onderzoek gestart om de toedracht van het incident te kunnen achterhalen. De directe omgeving is afgezet voor forensisch onderzoek. Vannacht is er voor zover dat mogelijk was een buurtonderzoek gestart en het team gaat vandaag verder met het horen van betrokkenen en getuigen.

Getuigenoproep

De politie komt nog steeds graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem kan er informatie gedeeld worden via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl