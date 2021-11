Westerwolde – Sellingen eindigt na een spannend duel in een gelijkspel

VLAGTWEDDE – In een wedstrijd die meer spannend dan goed was, kwamen Westerwolde en Sellingen zondagmiddag op sportpark De Barlage een gelijkspel overeen: 1 – 1. En in de ogen van de weinige aanwezigen bij deze wedstrijd was dat een terechte en dus “mee te leven” uitslag.

Was het spel van beide teams bij vlagen slordig, aan inzet ontbrak het in deze derby ook deze middag weer niet. En met het oog op dit laatste is het heel erg jammer dat niet meer toeschouwers onder prima weersomstandigheden langs de kant van het veld hebben kunnen genieten van dit op voorhand boeiende treffen. Gelukkig werd er een tweetal livestreams verzorgd, zodat veel aanhangers van beide ploegen vast en zeker nog het nodige van de wedstrijd mee hebben gekregen.

In de eerste helft golfde het spel voortdurend op en neer. Tot echt grote kansen leidde het aanvalsspel van zowel Westerwolde als Sellingen ondanks verwoede pogingen dan ook niet. De verdedigingen en beide keepers bleven in dit bedrijf bij alle doelpogingen vrij eenvoudig de situatie meester. Hierbij dient opgemerkt te worden dat doelman Marnick Klamer van Sellingen in de 13e minuut aan een rode kaart ontsnapte, nadat hij spits Sander van Hoorn net buiten het strafschopgebied torpedeerde. Scheidsrechter Louwes bestrafte de pittige overtreding met een gele kaart voor de doelman. Westerwolde was in de 28e minuut dicht bij een treffer toen de bal de bovenkant van de lat schampte. Gescoord werd er dus niet in de eerste vijfenveertig minuten en de brilstand was dan ook een juiste afspiegeling van het getoonde spel en de verkregen kansjes.

In het eerste deel van de tweede helft waren de gasten uit Sellingen de bovenliggende partij. Dit resulteerde dan ook in de openingstreffer in de 57e minuut. Terwijl de deze middag uitblinkende Mark Geukes van Westerwolde geblesseerd op de grond lag, rondde Machiel Buining een Sellinger aanval met een harde knal van buiten de zestien af. De bal zou waarschijnlijk naast het doel zijn gegaan, ware het niet dat deze door captain Rudolf Riks van Westerwolde ongelukkig van richting werd veranderd. Voor doelman Bergman was dit ook een te grote verrassing en tot vreugde van geheel Sellingen verdween de bal gelukkigerwijs in de voor hen linkerbenedenhoek: 0 – 1. Nog net niet met de moed der wanhoop trok Westerwolde na deze treffer ten aanval en opnieuw waren het vooralsnog speldenprikken die niet tot het gewenste resultaat leidden. Westerwolde ontsnapte aan een tweede tegentreffer toen Ian de Vrieze voor open doel hopeloos faalde. Toch veranderde de stand in de wedstrijd in de 79e minuut. Een prima schot van René v.d. Laan vanuit een dieptepass belandde buiten bereik van Klamer op de paal, waarna invaller Julian Smid uit de rebound ook niet tot scoren kwam. Gelukkigerwijs viel de bal toen voor de voeten van Sander van Hoorn, die de bevrijdende gelijkmaker beheerst binnenschoot: 1 – 1. De treffer werd uitbundig gedeeld met de aanwezige en opnieuw luidruchtige supporters in de bosjes. Wat restte was een vooral spannende eindfase van de wedstrijd, waarbij Sellingen diep in de extra tijd middels een vrije trap nog een grote mogelijkheid kreeg de zege over de streep te trekken. Het mocht niet zo zijn, waarna de verder prima leidende arbiter Louwes voor het eindsignaal floot en beide teams met een gelijkspel naar de kleedkamers verwees. Dit in de wetenschap dat drie spelers van Sellingen en één van Westerwolde een gele kaart van hem hadden gekregen.

De meest simpele conclusie na afloop van deze wedstrijd was dat beide ploegen met de terechte remise niet veel opschieten wat betreft de aansluiting met de kop van de ranglijst. Maar met de inzet die deze middag ten toon werd gespreid zullen beide teams de komende weken (als er tenminste dan nog gevoetbald wordt….) menig tegenstander het vuur na aan de schenen leggen. Voor Westerwolde krijgt de competitie volgende week zondag een vervolg met een uitwedstrijd in Nieuw-Amsterdam / Veenoord. In dit tweelingdorp wordt dan de strijd aangebonden met hoogvlieger Twedo.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Merill Wakker – Rudolf Riks (C) – Frank Riks (80e min. Elroy v.d. West) – Rik te Velde (70e min. Julian Smid) – Kevin v.d. Laan – Lars van Ravenhorst – René v.d. Laan – Sander van Hoorn (80e min. Michel ter Horst) – Joan Solano Scheidsrechter: dhr. G. Louwes

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: “15”

Foto’s: Bé Eelsing