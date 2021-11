FNV: Werknemers Qsil akkoord met eindbod, geen staking bij glasfabriek

WINSCHOTEN – De staking bij glasfabriek Qsil in Winschoten is definitief van de baan. Een grote meerderheid van de FNV-leden (75%) is maandagmiddag akkoord gegaan met het eindbod van het bedrijf voor een nieuwe cao.

De cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. In de cao is onder andere een pensioenregeling afgesproken voor vijf jaar. Verder krijgen de werknemers er dit jaar en volgend jaar 2,5% loon bij.

Pensioenen erg belangrijk

Janwillem Compaijen, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Wij hebben de voorstellen van de werkgever neutraal voorgelegd aan onze leden. Wat ons betreft, had er meer salaris bij gemoeten. Maar de mensen in de fabriek zijn duidelijk, voor hen is die regeling met de pensioenen erg belangrijk.’

Een hartstikke mooie regeling

De huidige pensioenregeling loopt af op 1 januari. In de nieuwe wordt de opbouw van 1,85% voortgezet. Compaijen: ‘Het maximale is 1,875%, dus dit is een hartstikke mooie regeling. Zo kun je als werknemer tenminste een fatsoenlijk pensioen opbouwen.’

Eerder stoppen met werken

Verder komt er een RVU-regeling voor iedereen, die eerder stoppen met werken mogelijk maakt. Ook worden de vijf extra weken partnerschapsverlof aangevuld naar 100%.

Onder grote druk

Het akkoord is er onder grote druk van de FNV en de werknemers gekomen. Zij legden vorige week een ultimatum neer waarin zij dreigden met een staking op maandag. Omdat het bedrijf toch met de bond om tafel ging, werden acties uitgesteld. Compaijen: ‘En uiteindelijk is staken dus niet meer nodig. Zo zie je dat je met actievoeren of het dreigen daarmee samen een hoop voor elkaar krijgt.’

Voortzetting Philips Lighting

Bij het Duitse Qsil (Quarzschmelze Ilmenau) in Winschoten werken zo’n 130 mensen. De fabriek is de voortzetting van Philips Lighting en maakt hoogwaardig glas dat gebruikt wordt in bijvoorbeeld ziekenhuizen voor UV-desinfectielampen, die virussen zoals corona en bacteriën doden.

Ingezonden