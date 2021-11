Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde starten samenwerking met Meld Misdaad Anoniem

WESTERWOLDE, STADSKANAAL, OLDAMBT – Burgemeesters Cora-Yfke Sikkema, Klaas Sloots en Jaap Velema hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst met Meld Misdaad Anoniem (M.) getekend. Dat betekent dat de gemeentes voortaan bericht krijgen als een inwoner anoniem een melding doet bij M.

Meld het als je iets verdachts ziet

Voorheen werd een melding via M. doorgestuurd naar de politie. Maar met de samenwerkingsovereenkomst krijgt nu ook de betreffende gemeente de melding. Door deze samenwerking kan criminaliteit sneller en beter worden aangepakt. Burgemeester Jaap Velema: “De aanpak van criminaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat kunnen politie en gemeentes niet alleen. We hebben de ogen en oren van onze inwoners hard nodig.”Burgemeester Cora-Yfke Sikkema:“Wij willen criminaliteit graag op tijd herkennen en stoppen. Daarom horen wij graag van inwoners wat er speelt. M. maakt het makkelijker om iets te melden.”

Een melding doen is altijd anoniem

Meld Misdaad Anoniem is geen onderdeel van de politie. Inwoners kunnen een melding doen over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. De anonimiteit van de melder staat hierbij altijd centraal.Burgemeester Klaas Sloots:“Het is altijd het beste om rechtstreeks naar de politie te gaan met informatie over criminele activiteiten. Maar dat is niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld door angst voor wraak of omdat iemand de dader kent. Via M. komt de informatie bij de politie en gemeente terecht. De melder blijft zelf altijd anoniem.”

Hoe kunnen inwoners iets melden bij M.?

M. is zeven dagen per week telefonisch bereikbaar via 0800-7000. Op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur. In weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook op elk moment via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden.

