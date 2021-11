Slachtoffers van inbraak willen hogere celstraf en schadevergoeding

NEDERLAND – 44% van de inbraakslachtoffers zou de inbreker wel eens een flink pak rammel willen geven. Bovendien vindt een op de drie dat de daders een stevige celstraf zouden moeten krijgen en een schadevergoeding (36,6%) zouden moeten betalen.

19 maanden celstraf

Uit recent onderzoek van de Stichting Nationale Inbraakpreventie blijkt dat de gevoelens van inbraakslachtoffers door de jaren heen niet veel zijn veranderd.*) In 2014 vond drie van de tien (28%) dat een flinke gevangenisstraf gepast zou zijn voor degene die in hun huis had ingebroken. Ook in 2021 geven de respondenten aan dat een gevangenisstraf op zijn plaats zou zijn. Ze zien inbrekers het liefst 19 maanden achter de tralies. Dat is fors langer dan de maximumstraf die in de regel voor het plegen van een inbraak door de rechter wordt opgelegd, namelijk tussen de 3 en 7 maanden. Ook vindt ruim 36% van de slachtoffers dat een inbreker moet worden verplicht tot het betalen van een schadevergoe­ding.

Een inbraak heeft grote gevolgen

Het blijkt steeds weer dat een inbraak grote impact heeft op slachtoffers. Ze slapen slechter, zijn angstig in hun eigen huis en gaan soms zelfs verhuizen. Het maakt blijkbaar niets uit dat de verzekering vaak grotendeels de financiële gevolgen voor zijn rekening neemt. Het zijn juist die emotionele gevolgen waardoor het ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt over ‘High Impact Crimes’ als het over inbraken gaat. Daarom blijft de Stichting Nationale Inbraakpreventie hiervoor aandacht vragen en goede voorlichting geven over preventie. Coen Staal, voorzitter van de Stichting: “We gaan daarmee door tot het aantal inbraken is gedaald tot nul.” Nu de coronamaatregelen worden afgebouwd en mensen weer naar kantoor en school gaan, is de verwachting dat het aantal inbraken weer gaat toenemen. Staal hierover: “Wij roepen mensen al jaren op om aan inbraakpreventie te doen, want preventieve beveiliging is belangrijk. Je kunt eenvoudig een inbraakpreventiecheck doen op de website http://www.inbraakmislukt.nl. Zorg voor veiliger sloten en goede verlichting. Overweeg een alarm­systeem of een beveiligingscamera aan te schaffen. Het hoeft niet allemaal in één keer. Begin bijvoorbeeld met het vervangen van je verouderde deurbeslag door modern beslag met cilindertrek­beveiliging. Door elke keer iets aan te pakken zorg je voor een telkens betere veiligheid van je eigen woning.”

Over de stichting Nationale Inbraak Preventie

De stichting Nationale Inbraak Preventie is een publiek-private samenwerking met als doel woning­bezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbra­ken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2020 was dit gedaald tot onder de 30.000. De stichting organiseert tweemaal per jaar de Nationale Inbraakpreventie Weken, in mei/juni en november/ december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Nemef, Ring en Yale. Daarnaast werkt de stichting samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met het Verbond van Verzekeraars.

Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.

