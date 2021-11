Arend Castelein nieuwe gemeentesecretaris Veendam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 23 november, 07.51 uur door John Havinga

BEWOLKT – AF EN TOE EEN BUI | VANNACHT MISTBANKEN – WINTERSE NEERSLAG IN HET WEEKEND

Het is bewolkt met af en toe een bui en de lucht is vochtiger en milder, de temperatuur is nu 7-8 graden en het wordt vanmiddag rond 10 graden, bij een zwakke tot matige (2-3) noordwestenwind. Vanmiddag is het op een enkele spetterbuitje na, meest droog met wellicht een paar opklaringen.

Vannacht is het bewolkt met enkele mistbanken. Het kwik zakt tot rond 5 graden en in de ochtend zijn de mistbanken snel opgelost. Het blijft morgen droog, bewolkt en rustig, met een zwakke (2) wind uit het zuidwesten. Het wordt niet warmer dan 6 of 7 graden. Donderdag krijgen we wisselend bewolkt weer, met nu en dan zon, maar ook regenbuien. Het gaat dan matig uit het noordwesten waaien, bij een middagtemperatuur rond 7 à 8 graden.



Vrijdag en in het weekend wordt het weer enkele graden kouder en er blijft sprake van neerslag (regen of buien). Vrijdag wordt het nog 5 graden, bij een vrij krachtige zuidwester met regen(buien). In het weekend echter, zal het waterkoud worden met 3 à 4 graden en door die vrij lage temperaturen is er redelijke kans op wat winterse neerslag. Niet dat er een sneeuwdek komt, het zal waarschijnlijk een combinatie van regen, hagel en natte sneeuw zijn.