Deelnemers aan The Barrel Challenge, Noorderlicht Editie, bezoeken het ice hotel

KIRUNA – In Kiruna hebben de deelnemers aan The Barrel Challenge, Noorderlicht Editie, een rustdag. Deze benutten ze door de lokale bezienswaardigheden, zoals het ice hotel, te bezoeken.

Vrijdag vertrokken 58 auto’s vanuit café-bar Sjoes aan het Marktplein in Winschoten voor tocht naar Kiruna in Lapland. Daar hopen de deelnemers het Noorderlicht te zien. De challenge wordt zoals altijd weer georganiseerd door Rob en Meini Zweep. Zij rijden zelf ook mee.

Dag 5: Rustdag in Kiruna. Deze dag was een rustdag wat in ons geval betekent: rustig aan en bezienswaardigheden bezoeken. Na het ontbijt hebben we de barrel gestart bij een temperatuur van circa -15 graden. Dit was uiteraard geen enkel probleem voor de Volvo, want die is hier namelijk geboren.

We hebben een kijkje genomen bij de kerk van Kiruna. Hier kwamen we twee studenten uit Leeuwarden tegen die vol bewondering waren over onze barrel en de reis die we er mee maken. Na een tankstop hebben we koers gezet naar het nabijgelegen Jukkasjärvi. Team 300 de Hoekenaren waren aanwezig om ons van koffie te voorzien in het wereldberoemde Ice Hotel. Na een paar koffie was het tijd voor wat sterkers.

We hebben een kijkje genomen in de eveneens wereldberoemde ICE Bar. Heel bijzonder om iets wat je alleen kent van de televisie of van sterke verhalen op verjaardagen nu in het echt te kunnen beleven. Na een lekker drankje in een glas wat volledig van ijs was hebben we ook nog een aantal hotelkamers bekeken. Het was prachtig mooi om te zien, elke kamer was weer anders ingericht. Na een verblijf van circa 45 minuten in de ice bar en het ice hotel was het voor ons tijd om weer even op te warmen.

Op de namiddag nog even goed gegeten (lamsvlees) samen met de Hoekenaren. Op dit moment houden we de aurora app goed in de gaten. De verwachting is dat we rond 22:00 uur weer een goede kans hebben om het Noorderlicht te zien.

Tekst: Minne Hiemstra

Foto’s: Rob Zweep en Minne Hiemstra