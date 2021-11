Definitieve lijst VVD Oldambt vastgesteld

OLDAMBT – Vanavond is door de leden de definitieve kandidatenlijst vastgesteld waarmee de VVD Oldambt de komende gemeenteraadsverkiezingen ingaat. Dit gebeurde in De Esbörg in Scheemda.

De kandidatenlijst is met zorg vastgesteld door de kandidaatstellingscommissie en overgenomen door het netwerkbestuur. Tijdens de ledenvergadering hebben de leden de lijst bekrachtigd. Voor meer informatie over het proces kunt u contact opnemen met de secretaris van het VVD Netwerk Oost Groningen, Dhr J.J. Westerbeek via jwesterbeek@hetnet.nl

“Ik ben erg blij met deze mooie en gevarieerde lijst, waar de energie vanaf spat”. De afgelopen jaren heeft de fractie veel vlieguren gemaakt en ervaring opgedaan, die we nu weer meenemen naar de komende jaren. Er is op de lijst ruimte voor nieuwe mensen en ervaren mensen. Met deze lijst hebben we vertrouwen in een goede verkiezingsuitslag met minimaal eenzelfde resultaat als in 2018.

De lijst namens de VVD Oldambt ziet er als volgt uit:

⦁ Erich Wünker

⦁ Mandy Meertens

⦁ Job Steynis

⦁ Sander Leuning

⦁ Paula van Dijken

⦁ Jimmy Kruize

⦁ Sjaak van ’t Westeinde

⦁ Bert Sigmond

⦁ Hiltsje Rijlaarsdam-Sikma

⦁ Tom van der Meulen

⦁ Annechien ten Have-Mellema

Job Steynis zal voorlopig het fractievoorzitterschap op zich nemen.

Het verkiezingsprogramma heeft de titel: Gewoon doen! De afgelopen 3,5 jaar hebben we laten zien dat de VVD Oldambt het verschil maakt voor onze mooie gemeente door bijvoorbeeld te zorgen voor meer werkgelegenheid, gedegen financieel beleid en glasvezel in onze gemeente. In ons verkiezingsprogramma leest u alles over waar de VVD Oldambt fractie zich voor gaat inzetten de komende jaren.

Ingezonden door: Erich Wünker, lijsttrekker VVD Oldambt