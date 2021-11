DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Fresenburg

In de nacht van 12 op 13 november zijn in Fresenburg in totaal 20 lantaarnpalen beschadigd. Mogelijk zijn de lichtarmaturen met een luchtdrukpistool kapot geschoten. De politie is op zoek naar de daders en verzoekt getuigen contact met het politiebureau van Lathen op te nemen.

Haren

Gisteren is tussen 08.00 en 22.00 uur aan de Tinnerweg in Haren een houten schutting aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan. De politie is op zoek naar de dader en eventuele getuigen.

Tussen 18 oktober en 22 november is aan de Landegger Straße in Haren een langs de kant van de weg geparkeerde VW bus aangereden. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Papenburg

Gisteren is aan de Umländerwiek links in Papenburg een 13 jarig fietsster aangereden. Een achter haar rijdende 19 jarige bestuurder van een Audi zag te laat dat zij linksaf de Lüchtenburg wou inslaan. Bij de aanrijding kwam het meisje ten val en raakte lichtgewond. Een vrouw verleende eerste hulp. De politie wil graag met haar en eventuele andere getuigen in contact komen.

Lathen

Gisteravond is rond acht uur op de Kreuzstraße in Lathen een 39 jarige man mishandeld. Het slachtoffer was op zijn fiets onderweg toen hij tijdens het passeren van drie mannen door een van hen in het gezicht werd geslagen. De 39 jarige raakte daarbij lichtgewond. De politie is naar de drie mannen op zoek.

Meppen

Gistermorgen is op de Sophienplatz in Meppen een 47 jarige voetganger aangereden. Hij werd over het hoofd gezien door een 48 jarige bestuurder van een Hyundai i30 toen deze de Sophienplatz op reed. Mogelijk werd de automobilist verblind door de laagstaande zon. Het slachtoffer werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Aan de auto ontstond voor 500 euro schade.

Regio

De politie heeft een grote slag tegen de georganiseerde misdaad geslagen. Een onderzoeksteam van politiebureau Emsland/Grafschaft Bentheim is er in nauwe samenwerking met het parket van Osnabrück in geslaagd een internationaal actieve groep daders op te sporen. Hierbij waren ook Roemeense en Franse autoriteiten, de LKA Baden-Württemberg, Europol en Eurojust bij betrokken. Ook de politie van Noordrijn-Westfalen steunde de actie.

Vanmorgen hebben agenten negen appartementen van verdachten en vermeende kopers van gestolen goederen in de omgeving van Gütersloh doorzocht. Ook vonden meer dan 40 andere zoekopdrachten plaats in Roemenië. Tot dusver zijn in Duitsland vier personen gearresteerd en vonden er in Roemenië 19 arrestaties plaats. Zij worden er van verdacht ’s nachts, terwijl de chauffeurs liggen te slapen, de zeilen van vrachtwagens open te hebben gesneden en de kostbare lading te hebben ontvreemd. De tansportsector is hierdoor ernstig gedupeerd.

Volgens de eerste bevindingen werden bij de huiszoekingen contant geld, verschillende elektronische apparaten, zoals televisies, printers en meer dan 100 laptops in beslag genomen. De exacte resultaten en achtergronden van de actie worden vrijdag, na evaluatie van alle informatie en bevindingen uit de deelnemende landen, gepresenteerd.

Tot op heden kunnen de verdachten al aan 112 delicten in Duitsland gelinkt worden. De schade bedraagt ​​zo’n twee miljoen euro. De meest getroffen gebieden in Duitsland bevinden zich in de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.