Oldambt wil eigen CO2-uitstoot flink verminderen

OLDAMBT – Gemeente Oldambt wil in 2025 maar liefst 73 procent minder CO2 uitstoten dan in 2020. Dat staat in het door het college vastgestelde CO2-beleidsplan. Duurzaamheidswethouder Jurrie Nieboer legt uit: “Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in Oldambt. En als gemeente willen we graag het goede voorbeeld geven. Daarom wordt ons nieuwe gemeentehuis energieneutraal, maken we andere gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk aardgasvrij, verduurzamen we ons vervoer en vergroenen we de elektriciteit die we gebruiken. Daarmee wordt onze CO2-uitstoot een stuk lager.”

Certificaat

Om haar duurzaamheidsambities kracht bij te zetten, wil de gemeente een certificaat behalen van de CO2 Prestatieladder. Nieboer: “In 2022 willen we niveau 3 op de ladder behalen. Dat betekent dat we moeten weten hoeveel CO2 onze organisatie uitstoot en hoe we die uitstoot kunnen verminderen. Dat hebben we inmiddels uitgezocht en opgeschreven in ons CO2-beleidsplan. In 2025 willen we niveau 5 behalen. Dat is de hoogste trede op de CO2 Prestatieladder. Die trede houdt in dat je niet alleen je eigen CO2-uitstoot vermindert, maar ook probeert om de uitstoot van je leveranciers te verminderen. Dat doen we nu overigens al bij grote inkoop- en aanbestedingstrajecten.”

Aardgas, elektriciteit en brandstof

In 2020 stootte de gemeente 3.336 ton CO2 uit. Die uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van aardgas, elektriciteit en brandstof. Nieboer: “We kunnen onze CO2-uitstoot het snelst verminderen door gebruik te maken van groene stroom, opgewekt door Nederlandse windmolens of zonneparken. Dat doen we sinds begin dit jaar. Hierdoor stoten we al 1.700 ton minder CO2 uit dan in 2020. We zijn dus al een heel eind op weg om de doelstelling van 73 procent minder CO2 te halen.”

Ingezonden