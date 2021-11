Opnieuw giraf geboren in WILDLANDS

EMMEN – In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is in de nacht van zondag op maandag een giraf geboren. Het is op dit moment nog niet bekend of het een hengst of een merrie is. Het is het tweede girafje dat dit jaar in het park geboren is.

Het gaat gelukkig goed met het jong en de moeder Hidaya. Vader van deze jongste aanwinst is wederom Bakari, die in 2018 op bijna 2-jarige leeftijd in WILDLANDS arriveerde. Het girafje staat stevig op de poten en drinkt al goed bij de zeer ervaren moeder; het is haar vierde jong. De komende tijd zal het jong nog op stal blijven. Bezoekers kunnen vanuit het restaurant de nieuwe aanwinst in Wildlands bekijken.

Op 11 mei jl. werd giraffemerrie Polepole geboren. Zij heeft de eerste maanden apart van de kudde en haar moeder gestaan, omdat zij direct na haar geboorte is verstoten. Dierverzorgers moesten haar de eerste maanden dus met de fles grootbrengen. Inmiddels loopt zij met de kudde op de savanne van Wildlands.

Giraffenjongen worden na een dracht van 15 maanden meestal in de kudde geboren. Zij zijn dan al bijna 2 meter lang en kunnen al snel op de, voor giraffen zo kenmerkende, lange poten staan.

Ingezonden door Wildlands