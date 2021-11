Voorleeswedstrijd Read2me! van start

GRONINGEN – Deze maand starten 13 scholen in de provincie Groningen met de voorleeswedstrijd Read2me!. Brugklasleerlingen strijden in drie rondes om te bepalen wie de voorleeskampioen van de school en vervolgens van heel Groningen wordt. De eerste finale staat al gepland voor januari, dus er is voor de leerlingen geen tijd te verliezen!

Read2me! is de landelijke voorleeswedstrijd voor alle brugklassers. Van vmbo tot gymnasium, iedereen doet mee. “Met Read2me! willen we het leesplezier van jongeren vergroten door er een wedstrijdelement aan toe te voegen,” vertelt Ronald Vos, die de wedstrijd vanuit Biblionet Groningen coördineert. “Een ander doel is om het lezen van jeugdliteratuur te bevorderen. Wie regelmatig leest, krijgt een grotere woordenschat, meer tekstbegrip en een grotere taalvaardigheid. Daardoor kom je beter mee op school.” De deelnemende scholen worden naar behoefte ondersteund door de plaatselijke bibliotheek. “Sommige scholen pakken het helemaal zelf op, voor anderen organiseren we een workshop voorlezen, of helpen we bij het kiezen van passende boeken. Zo werken we samen met het onderwijs aan leesbevordering en leesplezier.”

Voldoening

Docent Bert Hensema van het Dollard College noemt Read2Me! “… een leerzame manier van leesbevordering voor iedereen. De leerlingen komen in aanraking met boeken van verschillende auteurs. En als docent leer ik ook van mijn leerlingen, doordat ze voorlezen uit boeken die ik nog niet ken. Sommige leerlingen moeten even een drempel over om voor de klas voor te lezen. Als dat lukt, is dat een mooie ervaring die extra voldoening geeft.” De winnaar van de klas gaat door naar de schoolfinale, waarna de regionale en provinciale finale volgen. De Groningse kampioen verdedigt uiteindelijk de eer van het noorden in de landelijke finale.

Een recordaantal deelnemers

Dit jaar doen er in Groningen meer scholen mee dan ooit: het dr. Aletta Jacobs College (Hoogezand), De Nijeborg (Leek), De Woldberg (Grootegast), het Dollard College (in Bellingwolde, Oude Pekela en Winschoten), Het Hogeland College (in Warffum en Winsum), RSG Ter Apel, de Rutger Koplandschool in Siddeburen, Terra Oldekerk, het Theda Mansholt College in (Delfzijl) en Ubbo Emmius (Winschoten).

