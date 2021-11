1,5 meter afstand houden is weer verplicht

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 24 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER OPKLARINGEN | KOUDER IN HET WEEKEND

Het is een bewolkt begin van de dag met een temperatuur van een graad of 6 en een zwakke zuidwestenwind. In de loop van de ochtend is er ook kans op wat motregen. Vanmiddag kan de zon af en toe gaan doorbreken en het blijft dan heel rustig, de maximumtemperatuur is 7 á 8 graden.

Vanavond zal het op veel plaatsen mistig worden en vannacht is het nevelig en bewolkt, later vannacht is er kans op regen. Minimum vannacht rond 3 graden.

En morgen wordt daarna een ander verhaal want in de ochtend passeert een front van noord naar zuid met enige regen, morgenmiddag wisselvallig opklaringen af met een paar buien. Dan staat er windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten en ook morgenmiddag wordt het toch nog 7 á 8 graden.

Vrijdag neemt de wind toe en later op de dag gaat het regenen. In het weekend wordt het kouder met maxima rond 4 graden en minima van 0 tot 2. Er is dan minder wind met wat zon en af en toe een bui, met kans op hagel en zondag ook op natte sneeuw. Heel winters zal het dit weekend nog niet worden maar er is wel kans op gladheid op de weg.