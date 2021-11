David Simkanic maakt in zijn atelier iedereen enthousiast over leer

WINSCHOTEN – Op een mooie plekje in het centrum van Winschoten, achter molen Edens, aan de Nassaustraat 18, zit helemaal verscholen het leeratelier van David Simkanic. Deze 40er is geboren in Slowakije en na een start in 2010 in Amsterdam, terecht gekomen in Winschoten.

Wanneer je het atelier binnenkomt zou je niet denken dat dit nauwelijks een half jaar bestaat. Het staat helemaal vol met allemaal naai- en bewerkingsmachines voor de leerindustrie. Een grote snijtafel, met daaronder duizenden meters aan stof en leer en tegen de wanden ook nog eens allemaal rollen met allemaal leersoorten. Kleine kastjes met leer van vissoorten als zalm en een groot aantal slangenhuiden maken dit atelier bij lange na niet compleet. Allemaal stansstukken in een groot aantal vormen en afbeeldingen voor het maken van emblemen en schouderstukken voor riemen, het is gewoon veel te veel om te benoemen.

En dan te bedenken dat David in Slowakije begonnen is in een atelier om pyjama’s te maken voor een maandsalaris van € 350,00 per maand. Hij wist gewoon dat hij veel meer in zijn mars had. Eenmaal in Nederland is hij in 2008 gestart als entertainer in een casino in Amsterdam. In 2009 gooit David het roer om, nadat er in het casino geen werk meer is voor hem, en wil persé geen uitkering aanvragen en begint heel simpel in een klein atelier met het maken van tassen en riemen, die hij verkoopt op de pier van Scheveningen. Zo is het balletje voor hem gaan rollen.

Hij begint in Amsterdam met een klein atelier waar hij mooie leren tassen maakt, waar gretig aftrek van is. Op de verschillende markten in Amsterdam kocht hij goedkope lappen leer in. Met een van de markthandelaren raakt hij bevriend en krijgt ook nog eens korting op het leer. Deze man wilde ook zijn tassen verkopen en in een week tijd was hij door al zijn tassen heen, à € 50,00 per stuk. Dit was voor David echt een boost om door te gaan met het werk wat hij had ingezet.

Maar doordat de eigenaar van het atelier in Amsterdam het pand verkocht had, moest David er uit. In het begin heeft hij nog geprobeerd om in de hoofdstad een ander pand te vinden, maar dat is prijstechnisch niet gelukt. Na veel zoeken is hij in Winschoten terecht gekomen. Gelukkig had hij al een aardige buffer opgebouwd en kon hij in de Molenstad goed aan de slag.

Het is natuurlijk een grote omschakeling van de grote stad, waar altijd reuring is, naar een stad als Winschoten waar in zijn opinie niets te doen is. Althans weinig mensen op straat. Toch voelt hij zich al aardig thuis in het oosten van Groningen. Zijn 14-jarige zoon gaat naar het Dollard college en heeft inmiddels ook al contacten gelegd met deze school. In Amsterdam gaf hij ook al les aan leerlingen die het confectievak in wilden gaan. Dit wil hij in Winschoten ook graag doen. Verder wil hij graag cursussen opzetten om mensen te leren tassen van leer te maken. Dit kan allemaal gewoon bij hem in het atelier, met een maximum van 5 personen. Daarnaast houdt David zich ook graag bezig met herstelwerkzaamheden en dat kan gaan van het repareren van lederen kleding tot en met dierenriemen, zowel voor honden als paarden. Je kan het bijna niet opnoemen.

Tekst en foto’s: Frans Stegeman