Deelnemers aan The Barrel Challenge, Noorderlicht Editie, zien het noorderlicht

SKELLEFTEA – Nadat de deelnemers aan The Barrel Challenge in Kiruna het noorderlicht hadden gezien, vertrokken ze weer naar het zuiden.

Vrijdag vertrokken 58 auto’s vanuit café-bar Sjoes aan het Marktplein in Winschoten voor tocht naar Kiruna in Lapland. Daar hopen de deelnemers het Noorderlicht te zien. De challenge wordt zoals altijd weer georganiseerd door Rob en Meini Zweep. Zij rijden zelf ook mee.

Dag 6: terug naar het (warme) zuiden. Vanochtend zijn we na het ontbijt richting het (warme) zuiden gereden samen met Team 300 de Hoekenaars. Al mag het gezegd worden: de temperatuurmeter ging zeker de eerste 350 kilometer nog niet zo vlot omhoog. De koudste temperatuur vandaag gemeten was -16 graden.

De route van ruim 500 kilometer liep via prachtige binnenwegen over het binnenland, veel stukken met weinig dorpen of andere tekenen van leven…. al hoewel…. het mooie van dit type wegen was dat we toch regelmatig rendieren tegenkwamen. Rendieren op de foto en op video krijgen is dus vandaag voor het eerst gelukt.

We passeerden voor de tweede keer deze week de poolcirkel, deze keer uiteraard op een andere plek maar het is allemaal goed aangegeven. Rond 14:30 uur nog een warme hap gehaald bij een bakkerij, samen met de Hoekenaars en Team Plan B. Hierna was het nog ruim twee en een half uur rijden in de duisternis totdat we op de eindbestemming van vandaag aankwamen: Skellefteå.

Tekst: Minne Hiemstra

Foto’s: Rob Zweep en Minne Hiemstra