Gemeente Midden-Groningen trapt campagne ‘Orange the World’ af

MIDDEN-GRONINGEN – In Nederland krijgt bijna de helft van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. Daarom doet de gemeente Midden-Groningen mee met de internationale actie Orange the World. In de hele wereld worden gebouwen oranje verlicht. In onze gemeente is dat de Juffertoren in Schildwolde. Van 24 november tot en met 9 december is deze toren ’s avonds oranje verlicht.Overal op de wereld wordt de kleur oranje gebruikt om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Gemeenteraadslid Erianne van der Burg en burgemeester Adriaan Hoogendoorn hebben de campagne 24 november gestart.



De start van de campagne was bij de Juffertoren. Erianne van der Burg heeft een korte toespraak gehouden. Zij benadrukte hoe belangrijk het is dat we ons uitspreken tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. “Het is een taak voor ons allemaal om dat te voorkomen. Het is mooi dat onze gemeente deelneemt aan deze wereldwijde actie. Naast de Juffertoren worden er allerlei beroemde gebouwen oranje verlicht. In het verleden zijn bijvoorbeeld de Empire State Building in New York en de opera van Sydney verlicht.” Burgemeester Adriaan Hoogendoorn sluit zich aan bij deze woorden. Met een schakelaar heeft hij vervolgens de verlichting aangezet.



Burgemeester Hoogendoorn onderschrijft het belang van de campagne: “Ongeveer 45% van de vrouwen en meisjes in Nederland krijgt te maken met geweld. Dat is onacceptabel en daarom doen wij mee aan de internationale actie Orange the World. Het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes is een plicht voor iedereen. De oranje verlichting van de Juffertoren herinnert ons daaraan.”



Thema 2021

In 2021 is preventie het thema van de campagne. Vaak kijken we naar hulpverlening en het signaleren en melden van geweld. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Belangrijker is natuurlijk het voorkomen van geweld. Die boodschap is niet alleen voor vrouwen en meisjes. Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren. Iedereen die wil laten zien tegen geweld tegen vrouwen en meisjes te zijn, kan naar de website www.orangetheworld.nl gaan en de #medestanderspledge ondertekenen.

Ingezonden