Karren maar! Wegtransport in beeld door SHC

STADSKANAAL – Wanneer de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus het nog toelaten, organiseert het Streekhistorisch Centrum op zondag 5 december weer een presentatie van oude foto’s uit het archief in de Bibliotheek van Stadskanaal. Deze keer laat historicus Bert Roossien plaatjes zien met als thema ‘Karren maar!’.

Tot aan het begin van de twintigste eeuw ging het vervoer van vracht en passagiers vooral over water. De wegen waren meestal onverhard en ’s winters moeilijk begaanbaar. Met de aanleg van de eerste spoor- en tramwegen aan het einde van de negentiende eeuw veranderde dat. De eerste paardentram reed vanaf 1882 van Zuidbroek via Veendam naar Stadskanaal en later werd de lijn doorgetrokken tot aan Ter Apel. Met de introductie van de auto en de fiets begon de grote transportrevolutie die leidde tot een geheel nieuwe infrastructuur van wegen, gedempte kanalen en nieuwe bruggen. Deze ontwikkeling zou het aanzien van de veenkoloniën ingrijpend veranderen. De oude en nieuwe foto’s die tijdens de beeldpresentatie te zien zijn, laten dat duidelijk zien. Daarnaast worden er ook beelden van ‘oldtimers’ langs de kant van de weg of op parkeerplaatsen bij de supermarkt in de ‘sixties and seventies’ vertoond.

De voorstelling begint op zondag 5 december om 14.30 uur en vindt plaats in de Bibliotheek te Stadskanaal, Continentenlaan 2, 9501 DG te Stadskanaal. In verband met de Coronamaatregelen is het tonen van de corona-QRcode verplicht. Reserveren kan via de website van het SHC: www.streekhistorischcentrum.nl.

Bij de foto: Bussen van busbedrijf Bergman voor de garage te Ter Apel. Collectie Streekhistorisch Centrum 04611.

