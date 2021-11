DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen 11 en 12 november zijn bij een restaurant aan de Emsstraße in Haren 6 tafels en 20 stoelen gestolen. De antracietkleurige meubels stonden opgestapeld in een hoek van het terras bij het restaurant. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.

Meppen

In de nacht van zondag op maandag is op een vluchtheuvel in de Lathener Straße in Meppen een verkeersbord aangereden. De veroorzaker is doorgereden.

De politie zoekt ook getuigen van een inbraak die in de nacht van maandag op dinsdag plaats vond. De dader verschafte zich met geweld via een omheining toegang naar het terrein van een bouwmarkt aan de Borsigstraße in Meppen. Voor zover men kan nagaan werd er niets gestolen. De schade bedraagt 200 euro.

Weener

Tussen 19 november 15.00 uur en 22 november 15.00 uur is de achterkant van de sporthal aan de Lange Straße in Weener met verf besmeurd. Ook zijn in deze periode meerdere ramen van een kleuterschool aan de Parkstraße beschoten. Dit gebeurde vermoedelijk met een luchtdrukpistool. Over de hoogte van de schade is niets bekend.