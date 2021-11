Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Blijham

BLIJHAM – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Blijham. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Forenzen-Wandeling door het mooie Blijham e.o. woensdagmorgen 24-11-2021.

Wij kunnen en mogen onze wandelingen Wandelen Werkt nog steeds door laten gaan. Ook verbaast ons de animo steeds meer wandelaars die mee willen. Maar de stop is wel 60 deelnemers. Dan wordt het de wachtlijst. Keuze mogelijkheid om te wandelen 8 of 10 km. 2 groepen van 8 km en 1 groep van 10 km. Ook kunnen we helaas niet terecht bij een restaurant/dorpshuis of id. Dit weten we op te lossen, we worden uitstekend verzorgd onderweg door MoeNieks, ontvangst met koffie of thee en heerlijk eigen gemaakte cake etc. En bij terugkomst voor degene die dat wil de overheerlijke soep deze keer preisoep. De wandeling onder leiding van wandelcoaches Eltjo Glazenburg, Ooldrik Modderman en invalster Andres Weits.

Startpunt van de route: sportcomplex Blijham vervolgen door het mooie Dorp Blijham – langs onder meer Lutjeloo (ook “Lutkeloe” genoemd of kleine bos) – Blijhamsterbos en park Blijhamsterbos en Blanckenborg park.

Bijzondere plek waar we vandaag langskwamen: Achter de kerk op de kleine begraafplaats staat de dikste zilverlinde van Nederland. Op deze begraafplaats staan ook een treurbeuk en een hemelboom die het bezoeken ook waard zijn. https://bomenbieb.nl/bijzondere-bomen/zilverlinde-blijham/

Bienoam Gruunegs veur Blijham: Brijpinzen

Blijham: een Gronings dorp in de gemeente Westerwolde. Van oorsprong sterk agrarisch, maar laatste decennia van de twintigste eeuw ontwikkeld als forensenplaats. Het landschap vormt Blijham de grens van het kleinschalige Westerwolde, met kronkelende riviertjes en kleine bosrijke plekken enerzijds en het grootschalige agrarische landschap van het verdronken Reiderland en Oldambt. Blijham is gelegen op een oude hoefijzervormige zandrug die vanaf dit dorp via Wedde en Vriescheloo naar Bellingwolde loopt. Het beeld De Landman: verbeeldt zowel een boer als landarbeider. Blijham is namelijk ontstaan vanuit de landbouw. Beeld neergezet augustus 2019. Er stonden eerst leilindes op deze plek. Deze hebben geluk gehad en zijn bij de reconstructie dorpsplein verplaatst naar de Blauwestad.



Blijhamsterbos: 24 ha jong loofbos ten oosten van Blijham, aangelegd door Staatsbosbeheer, voor recreatie, met speelweiden.



Lutjeloo: Van oorsprong een esgehucht ten zuid/oosten van Blijham, dat vroeger bij het kerkspel Vriescheloo behoorde. Ten zuid/westen liggen de Lutjelooster Meden, van vroeger boezemgebied van de Westerwoldse Aa. De naam betekent klein bos. Lutjeloo (ook “Lutkeloe” genoemd) is één van de oudst bewoonde gebieden in en rond Blijham en heeft dus een rijke historie. Lutjeloo bestond aanvankelijk uit niet meer dan vier los gegroepeerde hoeven van het Westerwoldse type. De bebouwing lag geconcentreerd op een zandrug. Deze zandrug dwong de beek, in de volksmond simpelweg Ee (nu Westerwoldse Aa) werd genoemd, in een oostwaartse bocht.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Greetje Dümmer

HIER vindt u alle foto’s