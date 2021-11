In verband met coronamaatregelen nog maar 100 personen in nachtopvang Ter Apel

TER APEL – In de nachtopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen nu nog maximaal 100 personen verblijven.

In verband met de coronamaatregelen wordt het aantal personen dat in de paviljoens voor de nachtopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel mag verblijven teruggebracht van 275 naar 100, zoals dat ook was vergund onder de eerste RIVM-maatregelen. Dit in verband met de 1,5 meter regel.

Het aantal asielzoekers dat in de nachtopvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijft ligt nog steeds ver boven het acceptabele. In de nacht van maandag op dinsdag verbleven er bijvoorbeeld 550 personen in de paviljoens. In het licht van de recentelijke toenames van de coronabesmettingen en de richtlijnen die door het kabinet verplicht worden gesteld, zoals de 1,5 meter regel, heeft burgemeester Velema een gesprek gehad met onder anderen Staatssecretaris Ankie Broekers Knol. Hij heeft daarin kenbaar gemaakt dat hij er van uit gaat dat het Rijk en de COA de volgende dag maatregelen zouden nemen en kazernes en/of hallen beschikbaar zouden stellen voor de opvang van asielzoekers. Inmiddels heeft de gemeente Assen toegezegd tijdelijk 150 asielzoekers in de Expo Hall (voormalige TT Hal) te laten verblijven. Dit aantal kan worden uitgebreid tot maximaal 500 mensen.

Daarnaast wil de gemeente Westerwolde het COA dwangsommen opleggen van 20.000 euro per constatering per dag wanneer te veel mensen in de nachtopvang zitten.