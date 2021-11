DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Vannacht werden politie en brandweer om 0.45 uur gealarmeerd voor een brand in een oplegger. Deze stond op het terrein van een bedrijf aan de Meppener Straße in Meppen. Bij aankomst van de brandweer stond de met elektronisch afval beladen oplegger volledig in brand. De schade wordt op 20.000 euro geschat.

Dinsdag is tussen 15.30 en 16.30 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Marienstraße in Meppen een geparkeerde grijze Mercedes aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Börger

Tussen zaterdag en maandag is bij een werkplaats aan de Sousenborg in Börger ingebroken. Er werden een kabel voor krachtstroom en een accuschroefboormachine gestolen. De schade wordt op 320 euro geschat.

Lathen

De politie van Haren is op zoek naar getuigen van een ongeval wat op 16 november om 5.25 uur plaats vond. Toen werd op de Emsweg in Lathen een 23 jarige fietser na het inhalen door een VW gesneden. De fietser kwam daarbij ten val en raakte gewond. De bestuurder van de VW is doorgereden.

Sögel

Tussen maandag en dinsdag zijn wanden van een aanbouw zijnde woning aan de Im Eickel in Sögel met zwarte verf besmeurd. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Papenburg

Vanmorgen is tussen 8.45 en 12.00 uur op de parkeerplaats van een bedrijf aan het Hauptkanal links in Papenburg een geparkeerde grijze Peugeot 207 aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan. De schade bedraagt 1.000 euro.

Hüven

In de nacht van dinsdag op woensdag is bij een woning aan de Lahner Straße in Hüven ingebroken. De 67 jarige bewoner werd door de daders geslagen en vastgebonden. Zijn 57 jarige vrouw werd eveneens vastgebonden. Zij werden de volgende dag door een getuige aangetroffen. De man werd met zware – en de vrouw met lichtere verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie is volop met het onderzoek bezig. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Lingen. Het is niet bekend wat er is gestolen.