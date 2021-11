Deelnemers aan The Barrel Challenge, Noorderlicht Editie, ervaren het rijden met sneeuwkettingen

ÖSTERSUND – Donderdagavond kwamen de barrels aan in Östersund.

Vrijdag vertrokken 58 auto’s vanuit café-bar Sjoes aan het Marktplein in Winschoten voor tocht naar Kiruna in Lapland. Daar hopen de deelnemers het Noorderlicht te zien. De challenge wordt zoals altijd weer georganiseerd door Rob en Meini Zweep. Zij rijden zelf ook mee.

Dag 7: van Skelefteå naar Östersund. De route van vandaag leek op papier vrij gemakkelijk maar er zat (achteraf gezien) voldoende uitdaging in. Dit kwam onder andere door de sneeuwval van afgelopen nacht.

We waren al redelijk vroeg wakker en besloten samen met Team 300 de Hoekenaars vanwege de sneeuwval iets eerder te vertrekken. Het eerste stuk was best goed te doen. In het plaatsje Norsjö besloten we om even snel een bakje koffie te drinken. Toen ik wilde betalen voor de koffie kreeg ik te horen dat de koffie gratis was. De uitbaters van de zaak hadden namelijk foto’s gemaakt van de barrels die ze wilden gebruiken op sociale media. Dit vonden wij uiteraard ook een goeie deal, we hebben nog wat foto’s gemaakt bij de auto’s.

Een tijdje later kwamen we aan in een gebied wat denk ik het beste te omschrijven valt als een natuurgebied. Smalle wegen, heuvelig terrein, veel verse sneeuw en nauwelijks huizen. De heuvels werden steeds hoger en steiler en bovendien bleek de ondergrond te bestaan uit glad ijs. We namen telkens een goeie aanloop om de heuvels te bedwingen. Op een gegeven moment konden we echter niet verder omdat twee barrels de weg blokkeerden. Nadat er meer ruimte was hebben we weer een poging om de heuvel te beklimmen ondernomen. Het lukte echter net niet en dus waren we genoodzaakt om de sneeuwkettingen te plaatsen. Met de sneeuwkettingen er onder was het een koud kunstje om boven te komen.

Na 14 kilometer konden ze er weer af omdat de conditie van de weg sterk verbeterde. Hier waren we best blij om, omdat je met sneeuwkettingen niet veel harder dan 40 kilometer per uur kan rijden. Hierna konden we weer 80 a 90 km/u rijden op besneeuwde wegen. Rijden in de sneeuw is in Scandinavië heel anders dan in Nederland. Dit komt waarschijnlijk door koudere temperaturen wat weer zorgt voor drogere sneeuw.

Doordat we de laatste ruim 200 kilometer stevig door konden rijden waren we rond 19:30 bij het hotel in Östersund. Het was een pittige, maar mooie dag.

Tekst: Minne Hiemstra

Foto’s: Rob Zweep en Minne Hiemstra