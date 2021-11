Groninger Scheurkalender 2022 gelanceerd in Theater De Molenberg in Delfzijl

DELFZIJL – In gastgemeente Eemsdelta is vandaag tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater de Molenberg in Delfzijl de Groninger Scheurkalender 2022 gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan burgemeester Gerard Beukema.

De Groninger Scheurkalender met bijzondere foto’s van Groningen gemaakt door Groningers is inmiddels een begrip. Dit jaar werd voor de 7e editie zelfs een recordaantal van 3.000 foto’s ingestuurd waaruit een jury een selectie heeft gemaakt. Het resultaat is een prachtige scheurkalender geworden, die het enthousiasme van heel veel Groningers 365 dagen in beeld brengt. Bijzondere plekjes, gedichten en verhaaltjes met een persoonlijke emotionele waarde. Vanwege de coronamaatregelen heeft de organisatie ervoor gekozen voor een meer ingetogen opzet van de uitreiking en om het aantal gasten te beperken.

Lancering

Het officiële programma werd geleid door Hent Hamming van de Groninger Scheurkalender. Hij ging met diverse inzenders in gesprek, op zoek naar wat hen in Groningen beweegt. Kees van der Meiden, directeur van Noorderlicht vertelde met trots over de door zijn organisatie vormgegeven mobiele expositie van 12 ingezonden foto’s. Deze expositie is in samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen komend jaar op diverse locaties te bezichtigen. Aansluitend kreeg burgemeester Gerard Beukema het eerste exemplaar van de nieuwe scheurkalender uitgereikt.

Beukema gaf aan trots te zijn dat de uitreiking in de nieuwe gemeente Eemsdelta plaatsvindt en het initiatief op die manier ondersteunt. Gerard Beukema: “De gemeente Eemsdelta is volop in beweging en er gebeuren zoveel mooie dingen. Bijvoorbeeld het nieuwe stadsstrand van Delfzijl dat is verbonden met het centrum door middel van de nieuwe brug en boulevard. Deze blikvangers passen goed in de Groninger Scheurkalender. Het is mooi om te zien dat zoveel inwoners uit onze gemeente al jaren inzenden ‘wat hun beweegt’ en zo de pracht en diversiteit van Eemsdelta in beeld brengen.”

Burgemeester Beukema reikte vervolgens de eerste kalender uit aan George Dijk uit Appingedam. De inwoner van de gemeente Eemsdelta mocht tot zijn grote verrassing een toelichting geven op zijn inzending voor de Groninger Scheurkalender. Na afloop van het officiële programma ontvingen alle inzenders een kalender en vervolgens bladerden de aanwezigen vol spanning op zoek naar hun inzending. Met zo nu en dan een vreugdekreet: ‘Ik sta erin!’

Over de Groninger Scheurkalender

In 2016 werd de 1e Groninger Scheurkalender gelanceerd. Met een collectieve oproep om foto’s in te sturen wat jou in Groningen beweegt, raakt en/of blij maakt, werden honderden mensen in beweging gezet een foto in te sturen. Inmiddels is er een enorme community ontstaan van meer dan 10.000 Groningers die enthousiast de beweging ondersteunen. De organisatie beoogt naast de kalender een jaarrondprogramma te bieden. Naast de kalender is door Noorderlicht een selectie gemaakt van 12 beelden die eruit springen qua beeldkwaliteit. Deze expositie zal verschillende locaties in de provincie aandoen. Ook worden er op diverse plekken dia-avonden en debatten georganiseerd. Dit kan de organisatie alleen omdat het enthousiasme voor de scheurkalender niet alleen beperkt blijft tot (amateur) fotografen. Arriva, een ambassadeur van het eerste uur, verzorgde bijvoorbeeld de treinen voor de gasten van de lancering, Vereniging Groninger Dorpen organiseerde de blow-ups van de beelden waarmee de expositie wordt gerealiseerd en zo nog vele anderen.

Ingezonden door Hent Hamming

initiatiefnemer Groninger Scheurkalender