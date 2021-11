DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sögel

Woensdagochtend zijn om 11.35 uur op de Jägerhof in Sögel een kleine bus en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde toen de bestuurder van een witte bestelbus plotseling uit een rij auto’s, die voor een wegafsluiting stonden te wachten, reed. Hierbij botste hij tegen de buitenspiegel van een tegemoetkomende kleine bus. Vervolgens is hij er vandoor gegaan.

Papenburg

Woensdag is tussen 8.45 en 12.00 uur een grijze Peugeot 207 aangereden. Deze auto stond op een parkeerplaats van een bedrijf aan het Haubtkanal links in Papenburg geparkeerd. De veroorzaker is doorgereden. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Ook is woensdagochtend tussen 11.30 en 12.45 uur op een parkeerplaats aan de Birkenallee in Papenburg een witte Ford Mondeo aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan.

Bunde

Bij een controle op de A280 bij Bunde viel in de nacht van woensdag op donderdag een Nederlands echtpaar ( 49 en 46 jaar) door de mand. Het echtpaar was net de grens gepasseerd toen zij kort na middernacht in het kader van de grensbewaking werden aangehouden. Ze moesten een bewijs van corona-vaccinatie laten zien. Omdat de agenten twijfels hadden over de echtheid van de gele boekjes werd navraag gedaan bij het Paul-Ehrlich-Institut, het Duitse instituut voor vaccins en biometrische geneesmiddelen. Drie vaccinnummers bleken niet geregistreerd te zijn en een andere vaccin zou na de houdbaarheidsdatum gezet zijn.

De politie heeft de beide gele boekjes in beslag genomen. Het echtpaar moet zich verantwoorden voor valsheid in geschrifte en het overtreden van de infectiewet. Van het voorval is melding bij de Duitse huisarts van het echtpaar gedaan.