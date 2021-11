Laatste bomen geplant langs provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel

VEENDAM, TER APEL – Langs de provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel is de afgelopen jaren veel groen geplant. Het gaat om meer dan duizend nieuwe bomen en ruim vijf hectare aan bos. De bomen en bosjes komen in de plaats van de gekapte bomen en verwijderde bosjes, die ruimte hebben gemaakt voor aanpassingen aan de N366. Deze week rondt de provincie de klus af door bomen te planten tussen Alteveer en Pekela.

“Na het kappen van bomen zijn we verplicht om nieuwe bomen of struiken te planten. Dat moet binnen drie jaar gebeuren op dezelfde plek of op een ander stuk grond in de provincie. Het najaar is een goede tijd om bomen te planten of te verplanten. Dan hebben de wortels tijd om te hechten” aldus Provincie Groningen.

Veiligere N366

Het herplanten van de bomen is onderdeel van het project N366 Veilig. De N366 was jarenlang één van de meest onveilige wegen in de provincie Groningen. Tussen 2009 en 2020 is hard gewerkt aan de verkeersveiligheid. De weg is veiliger gemaakt door alle aansluitingen ongelijkvloers te maken, de weg te verbreden en een aantal rijbanen tussen Veendam en Pekela te verdubbelen. Om de aanpassingen aan de weg uit te kunnen voeren, moesten veel bomen worden gekapt en bosjes verwijderd.

Bron: Provincie Groningen