Mevrouw Siny Scholte Aalbes-Schomaker opent tentoonstelling van mini kerststallen van Elisabeth Bogema

TER APEL – Vanmiddag vond in Museum Klooster Ter Apel de opening plaats van de tentoonstelling ‘Klein maar fijn, een bijzondere verzameling mini kerststallen van Elisabeth Bogema’. De opening werd verricht door mevrouw Siny Scholte Aalbes-Schomaker.

De verzameling van Elisabeth Bogema (Ter Apel) bestaat uit meer dan 250 minikerststallen. Als kind zag ze bij de tante van een schoolvriendinnetje een kerststal. Ze was er zelf niet mee opgegroeid, maar vond die kerststal als kind heel mooi. Toen ze ouder werd kocht ze haar allereerste stalletje in 1980 bij de HEMA in Emmen voor Fl. 16,50. Daar ze op 22 december jarig is, kreeg ze van een vriendin een tweede stalletje voor haar verjaardag, en van het een kwam het ander. Zo ontstond een grote verzameling, die nog steeds wordt aangevuld. “Het verzamelen zit ons in het bloed”.

De stalletjes komen overal vandaan. Ook tijdens reizen nam Elisabeth vaak een kerststalletje mee naar huis. De stalletjes in de collectie zijn heel divers, zowel aan voorstellingen als aan materiaalgebruik. Van metaal, hout, speksteen, etc. maar ook bijvoorbeeld van vilt, zoals de kerststal op de foto. Deze kreeg ze ooit van haar dochter.

In Museum Klooster Ter Apel is een groot deel van de collectie te zien. Een ander deel van de collectie is bijna tegelijkertijd te zien, van 6 december 2021 t/m 7 januari 2022, in het UMC Groningen De expositie in Museum Klooster Ter Apel is te bezoeken van 27 november 2021 t/m 9 januari 2022.

Ingezonden

Foto’s: André Dümmer