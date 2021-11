Ondernemers en Oldambt tekenen overeenkomst BIZ

WINSCHOTEN – Stichting Ondernemers Centrum Winschoten en de gemeente Oldambt hebben de uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone (BIZ) getekend. Het tekenen van deze overeenkomst is weer stap om van het centrum van Winschoten weer een kloppend stadshart te maken. Waar consumenten graag komen, verblijven, besteden én terugkeren.

Een bruisend en levendig centrum

Pascal Meinders en Felix Röben zijn bestuurslid van Stichting Ondernemers Centrum Winschoten. Namens de stichting tekenden zij de uitvoeringsovereenkomst. Pascal: “We willen graag een bruisend en levendig centrum, waar altijd wat te doen is. Een BIZ zou dat mogelijk kunnen maken.” Felix: “We proberen daarom een BIZ op te zetten, samen met de ondernemers in het winkelgebied van Winschoten. Maar ook met gebouweigenaren en de gemeente.”

Belangrijke stap in het proces

Het ondertekenen van deze uitvoeringsovereenkomst is een belangrijke stap in het proces. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: “Ik vind het mooi hoe ondernemers hun krachten bundelen en samen een BIZ proberen op te zetten. Het college stelt daarom voor aan de raad om op 13 december hiermee in te stemmen. En als ze dat doen, is de volgende stap een draagvlakmeting. De meerderheid van de ondernemers moeten moet het er mee eens zijn dat zo’n zone er komt. Ik hoop dat dat het geval zal zijn, want dan kan de BIZ officieel van start!”



Zone in het winkelgebied

Een BIZ is een zone in het winkelgebied. In die zone betalen ondernemers samen om het gebied verder te verbeteren. De afgelopen jaren betaalden ondernemers in de binnenstad reclamebelasting. Dat geld werd gebruikt voor de sinterklaasintocht, Waterbei en andere evenementen. Vanwege corona is de gemeente even gestopt met die reclamebelasting. En dus kwamen de ondernemers op dit alternatief, een BIZ.

