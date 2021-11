Opname kerkdienst vanuit de hervormde gemeente van Vlagtwedde te beluisteren bij RTV Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 26 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD WEEKEND | LOKAAL WAT SNEEUWVAL

Het wordt vandaag uiteindelijk een natte dag maar vanochtend en rond het middaguur valt het nogal mee met een enkele bui en een zwakke tot matige wind. Later vanmiddag en vanavond bereikt een front vanuit het westen ook ons: dat geeft perioden met regen en vanavond af en toe ook natte sneeuw. De maximumtemperatuur is vanmiddag 5 graden, vanavond daalt het naar 1 a 2 graden. De wind draait naar het zuiden en is vanmiddag windkracht 3 tot 5, vanavond is er iets minder wind.

En vannacht en morgen is er daarna weinig wind, maar helemaal droog zal het niet zijn: soms valt er wat regen en ook natte sneeuw is mogelijk. De minimumtemperatuur voor vannacht is ongeveer +1, het maximum voor morgen is zo’n 4 graden. Door de zwakke wind kan er wel wat mist ontstaan.

Zondagnacht ligt de temperatuur rond het vriespunt en het kan dan dus glad zijn op de weg. Overdag is het zondag eerst rustig maar er komt dan een noordenwind met perioden met regen en 6 graden in de middag.

Na het weekend is het maandag nog vrij koud, rond het midden van de week is het zo’n 9 graden.