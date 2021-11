Schrijfwedstrijd Biblionet Groningen

GRONINGEN, TER APEL – Wie graag schrijft en stiekem hoopt op een doorbraak, kan een kans wagen bij de schrijfwedstrijd van Biblionet Groningen. Van de drie winnende verhalen met het thema ‘over de grens’ worden podcasts gemaakt die als alternatief luisterboek voor iedereen beschikbaar komen.

Biblionet Groningen, de organisatie achter 34 bibliotheken in de provincie Groningen, organiseert de schrijfwedstrijd in het kader van Nederland Leest. Nederland Leest is de landelijke leesbevorderingscampagne van de bibliotheek. Dit jaar is het thema ‘over de grens’ en leest heel Nederland het themaboek De wandelaar van Adriaan van Dis. Iedereen kan een gratis exemplaar van De wandelaar ophalen bij de bibliotheek, ook als je geen lid bent.

Over de grens

Een van de activiteiten die Biblionet Groningen rondom Nederland Leest organiseert, is de schrijfwedstrijd ‘Over de grens’. Het thema mag breed worden geïnterpreteerd. Een vakantieliefde, een ontmoeting met een vluchteling, een bijzondere reis. Of misschien heb je iemand ontmoet waardoor je je eigen grens hebt ontdekt of verlegd. Stuk voor stuk waardevolle verhalen die gehoord mogen worden. Inzenden kan tot 6 december 2021. Op www.biblionetgroningen.nl/schrijfwedstrijd staan de spelregels.

Pop-up schrijfcafé

Wie wil meedoen, maar nog wat laatste schrijftips kan gebruiken, is van harte welkom in het pop-up schrijfcafé in Bibliotheek Ter Apel (29 november, 19.30 uur). Schrijfster Lilian Zielstra leidt deze inspirerende workshop en gaat samen met de deelnemers op zoek naar de diepere laag in hun verhaal. Aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/schrijfwedstrijd

