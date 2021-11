Tas vol geld leidt Marechaussee naar grootschalig witwassen van luxe auto’s

ASSEN – De Koninklijke Marechaussee heeft in een onderzoek naar witwassen vier verdachten aangehouden.De verdachten zijn 66, 58, 28 en 26 jaar oud en komen uit Assen en Zweden. Ze worden verdacht van witwassen van voertuigen uit Zweden. De voertuigen die de Koninklijke Marechaussee in Nederland heeft aangetroffen, zijn vermoedelijk door middel van verduistering verkregen en stonden in Zweden allemaal als gestolen geregistreerd. Na financiering met een eerste aanbetaling werden de Zweedse voertuigen naar Nederland vervoerd en hier verhandeld.

Het onderzoek startte op 24 oktober 2021 op Schiphol, nadat bij een 26-jarige man uit Zweden 22.000 euro in zijn bagage werd aangetroffen. Onderzoek naar de herkomst van dat geld leidde naar een tussenpersoon en autobedrijf in Assen. In het verdere onderzoek stuitten rechercheurs op nog vijfentwintig luxe auto’s, die mogelijk verduisterd waren. Daarbij zijn drie verdachten aangehouden, zijn er doorzoekingen uitgevoerd en zijn dertien auto’s in beslag genomen. De auto’s vertegenwoordigen een waarde van zo’n 700.000 euro.

Het team liquide middelen van de Marechaussee doet verder onderzoek naar de verdachten, onder leiding van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland. De 26-jarige man uit Zweden zit in voorlopige hechtenis. Het team liquide middelen van de Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar witwassen en criminele geldstromen via luchthaven Schiphol. Hierbij heeft het team ten doel om allerlei criminele activiteiten, zoals ondermijning, tegen te gaan. Als passagiers op Schiphol geld of dure/luxe goederen bij zich hebben en geen aannemelijke verklaring kunnen geven hoe ze aan dat geld of goederen gekomen zijn, wordt daar onderzoek naar ingesteld. Het rechercheteam werkt samen met onder andere douane, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie.

Bron: Koninklijke Marechaussee