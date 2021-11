Veiligheidsdiensten maken balans op van een gezamenlijke Europese optreden van politie en justitie

DUITSLAND – Afgelopen dinsdag (23.11.21) doorzochten enkele honderden hulpdiensten tal van objecten in de strijd tegen de georganiseerde vermogenscriminaliteit in Roemenië en Duitsland (Klik HIER voor onze berichtgeving). Ook kon een groot aantal verdachten voorlopig worden aangehouden en uitgebreid bewijsmateriaal worden verkregen.

Vandaag hebben de veiligheidsdiensten de balans opgemaakt van deze gecoördineerde Europese optreden van politie en justitie. In totaal doorzochten de agenten 57 huizen, appartementen, hallen, kelders en voertuigen. Elf daarvan bevonden zich in de regio Gütersloh en 46 in de Roemeense regio Dambovita. Van de verdachten zitten nu 15 mannen tussen de 22 en 39 jaar vast – 13 in Roemenië en 2 in Duitsland. Tijdens de huiszoekingen heeft de politie grote hoeveelheden gestolen goederen in beslag genomen, evenals voor meer dan 20.000 euro aan contant geld. In Roemenië ontdekten de agenten bijvoorbeeld meer dan 100 dozen met laptops en 100 dozen met parfum en cosmetica in hun originele verpakking. Daarnaast waren er twee vrachtwagens die volgeladen waren met dure schoenen en kleding. Ook werden talrijke tv-toestellen en dozen met dure wijn- en cognacflessen in beslag genomen. Tijdens de huiszoekingen in Duitsland vonden de onderzoekers in een kelderruimte ongeveer 50 paar nieuwe sportschoenen en meer dan 60 dozen met nieuwe messen. De schade bedraagt ​ ruim twee miljoen euro. Ook de schade bij de transportsector is enorm. Kortom: de vandaag gepresenteerde resultaten tonen op indrukwekkende wijze het succes van dit Europese gezamenlijke optreden van politie en justitie aan.

Tot op heden zijn 112 misdaden in Duitsland gelinkt aan de 30-koppige dadergroep – verder onderzoek is aan de gang. De autoriteiten van alle deelnemende landen waren tegelijkertijd bij de actie betrokken. Het onderzoeksteam van de politie-inspectie Emsland / Grafschaft Bentheim, dat al anderhalf jaar in actie is, werd ondersteund door de officier van justitie van Osnabrück, de Roemeense en Franse veiligheidsautoriteiten en de EU-instellingen Eurojust en Europol, gevestigd in Den Haag. De LKA Baden-Württemberg en de politie in Noordrijn-Westfalen droegen bij aan het succes. Dit succes was alleen mogelijk door de goede en nauwe samenwerking van alle betrokkenen.

In Duitsland vonden de diefstallen voornamelijk plaats op parkeerplaatsen in de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. In Nedersaksen waren in totaal zes hotspots, waaronder in Hannover, Braunschweig en Göttingen. In het werkgebied van het politiebureau Emsland/Grafschaft Bentheim werden ongeveer 92 procent van de overtredingen gepleegd op de vrachtwagenstopplaats Holsterfeld in Salzbergen.

De werkwijze van de bende: In het holst van de nacht, terwijl de vrachtwagenchauffeurs in de bestuurderscabine sliepen, sloegen en sneden ze de dekzeilen van vrachtwagens open. Vervolgens laadden ze de buit in een ander voertuig. Daarna probeerden ze de gestolen goederen voornamelijk in het buitenland te verkopen.

Ingezonden door Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim