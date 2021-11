Aanhoudingen in Groningen na verstoring openbare orde

GRONINGEN – Zondagavond heeft de politie meerdere malen moeten optreden vanwege verstoringen van de openbare orde in de stad. Daarbij zijn meerdere personen aangehouden. De politie is een onderzoek gestart.

Update zaterdag 27 november:

De politie heeft vandaag drie personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de ongeregeldheden van afgelopen zondag in Groningen.

Een 19-jarige vrouw uit Hoogezand is zaterdagmorgen aangehouden. Zij wordt verdacht van opruiing in relatie tot de ongeregeldheden in de stad Groningen. Het onderzoek van de politie richt zich ook op de plundering van een winkelpand aan de Grote Markt in Groningen. Ook hiervoor zijn twee personen aangehouden. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Het gaat om twee jongens van 15 en 16 jaar uit Groningen.

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Een uitgebreid onderzoek naar de ongeregeldheden werd meteen gestart en loopt nog altijd volop. Meer hierover leest u hieronder.

Ongeregeldheden

Aan het begin van de avond trokken meerdere groepen en groepjes, voornamelijk jongeren, de binnenstad in. In het centrum zijn verschillende vernielingen gepleegd. Meerdere winkelruiten en een bushokje zijn hierbij vernield. In een winkelpand aan de Grote Markt hebben plunderingen plaatsgevonden. Ook keerden zij zich op een gewelddadige manier tegen de politie. Om de openbare orde te herstellen is de Mobiele Eenheid (ME) ingezet. De ME heeft een aantal keer opgetreden. Er zijn tot nu toe vier aanhoudingen verricht. De verdachten zijn mannen van 18 en 33 jaar uit Winschoten en Stadskanaal, en twee jongens van 15 en 13 uit de stad Groningen.

De politie doet onderzoek

De politie start een onderzoek naar de ongeregeldheden die zondagavond in Groningen plaatsvonden en verwacht binnenkort meerdere aanhoudingen te verrichten. Heb jij informatie over de ongeregeldheden? Deel deze dan met de politie. Dit kan door te bellen met 0900-8844, of gebruik het tipformulier. Anoniem kan je via meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000 ook je informatie doorgeven.