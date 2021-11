Deelnemers The Barrel Challenge: “Alsof je in een soort schilderij rondrijdt”

ÖREBRO – De deelnemers aan de Barrel Challenge, Noorderlicht Editie, zijn in Örebro aangekomen.

Vrijdag vertrokken 58 auto’s vanuit café-bar Sjoes aan het Marktplein in Winschoten voor tocht naar Kiruna in Lapland. Daar hopen de deelnemers het Noorderlicht te zien. De challenge wordt zoals altijd weer georganiseerd door Rob en Meini Zweep. Zij rijden zelf ook mee.

Dag 8: van Östersund naar Örebro.

Vandaag stond er weer een dag met flink wat kilometers op de agenda, 550 kilometer in totaal. Na een redelijk vroege start en de auto tanken net buiten de stad, konden we beginnen aan de mooie route van vandaag. Iets wat je veel hoort van andere teams en wat we ook zeker zelf zo ervaren: ” je rijd een groot gedeelte van de dag in een soort schilderij rond”. Vandaag was dit ook zeker het geval.

De eerste 300 kilometer reden we nog geregeld over wegen met een laagje ijs of sneeuw er op. In een klein dorpje onderweg nog koffie en gebak gehad bij een aardige mevrouw. Het gebak was zeer goed. Het laatste stuk van de route waren er geen witte bermen meer en de wegen waren schoon. We hebben in het donker nog een stuk over een bosweg gereden. Dit scheelde achteraf gezien tijd en kilometers tot onze eindbestemming. Het gekke is soms dat de meest duistere en smalle wegen wel vermeld worden in Google Maps en daardoor dus ook officiële wegen zijn wat ons betreft.

Vanavond gegeten bij de Italiaan, de lasagne en pizza waren overheerlijk. Morgen het laatste stukje naar de boot in Trelleborg en dan zit het er al weer op.

Tekst: Minne Hiemstra

Foto’s: Rob Zweep en Minne Hiemstra