DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Donderdag is tussen 10.50 en 11.10 uur op de parkeerplaats van de Aldi aan de Langen Straße in Haren een geparkeerde Ford Mustang aangereden. De veroorzaker is doorgereden.

Herbrum

Gistermiddag werd de politie om 14.40 uur door een brandweerman buitendienst gebeld, omdat aan de Herzogstraße in Herbrum drie mannen benzine via een putdeksel in het riool loosden. Op het moment dat de politie van Papenburg arriveerde hadden ze al 10 liter benzine in het riool laten stromen. De mannen, in de leeftijd van 37-42 jaar, verklaarden dat ze een verkeerde soort brandstof hadden getankt en dit via het riool wilden lozen. De brandweer van Aschendorf heeft meerdere putdeksels afgesloten en beveiligd. Ook wisten ze door middel van het plaatsen van een oliescherm te voorkomen dat de brandstof zich verder door het rioleringsstelsel verspreidde. Vervolgens werd het riool ter plaatse door medewerkers van het Waterschap van Emsland leeggezogen. De auto van de drie mannen werd afgesleept. Ze moeten zich voor de rechter verantwoorden. Ook moeten ze kosten voor de inzet door de diverse instanties betalen.

Papenburg

Tussen donderdag 17.00 uur en vrijdag 15.00 uur is bij een werkplaats aan de Gutshofstraße in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden met een onbekend voorwerp de deur open te krijgen. Dit is niet gelukt. De schade bedraagt 100 euro.

Vrijdagavond ondernamen inbrekers om 18.20 uur bij dezelfde werkplaats een tweede poging. Deze keer werd een raam ingeslagen. Er werden diverse spullen gestolen. Welke spullen dit zijn en wat de schade is, is niet bekend gemaakt. De daders zijn vermoedelijk in een donkere auto gevlucht.