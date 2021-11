Muggen, een ingezonden artikel van Aart Jan Langbroek

OLDAMBT – Hieronder een artikel met als titel “Muggen”, geschreven door Aart Jan Langbroek.

Hebt u dat ook weleens? Zo’n nare zoemer die je ’s nachts, net als je bijna bent ingedommeld, uit je slaap haalt. Een jeukbult ’s ochtends en een tekort aan slaap herinneren je aan je vergeefse jacht op het dier. De laatste tijd hebben we er misschien wat minder vaak last van dan vroeger, maar toch: een mug!



Mug of vlieg?

Muggen zijn meestal wat slanker gebouwd dan de meer robuust uitziende vliegen. Bovendien zijn de antennes van muggen meer draadvormig met 6 of meer segmenten, terwijl de korte antennes van vliegen uit slechts drie segmenten bestaan. Leuk om ze eens met een loep of een microscoop te bekijken. Dan zie je ineens ook andere structuren zoals haren, borstels, deukjes, knobbels en richels. Tezamen met een grote schakering aan kleuren zijn het fraaie kunstwerkjes die onze bewondering verdienen. Ze hebben één paar vleugels.

Muggen

Het muggenvolkje in Nederland is met meer dan 1700 soorten erg soortenrijk. Ze zijn ingedeeld in 25 families waarvan de bekendste de langpootmuggen, steekmuggen, motmuggen, rouwvliegen (een op een vlieg gelijkende mug!), dansmuggen en wintermuggen zijn.

Vliegen

Zeer soortenrijk zijn in Nederland de vliegen met ongeveer 3400 soorten. De bekendste en meest voorkomende zijn de huisvlieg, strontvlieg, bromvlieg of vleesvlieg, stalvlieg, fruitvlieg, horzel, daas, motmug (rioolvlieg) en clustervlieg.

Wintermuggen

De meeste insecten brengen de winter in rust door als volwassen dier, of als larve, pop of ei. Toch is er in de winter een aantal muggen actief. Heel bekend zijn de wintermuggen. Ze zwermen bij winterdag in de zon en luwte van bomen en struiken, zelfs boven de sneeuw. In andere seizoenen zwermen ze ook, maar dan vallen ze minder op. Het zijn kleine ranke muggen (6-7 mm) die wel wat weg hebben van kleine langpootmuggen. Hun larven leven in de bodem onder rottende plantenresten. Het zal u opluchten dat ze niet kunnen steken: hun monddelen zijn slecht ontwikkeld.



Steekmuggen

De monddelen van steekmuggen zijn daarentegen wel goed ontwikkeld. Ze vormen een steek-zuigsnuit die duidelijk naar voren wijst. Een algemeen voorkomende steekmug is de grote steekmug, ook wel grote geringde steekmug genoemd naar de witte ringen op zijn donkere poten. Ze gaan niet in winterrust en worden vaak binnenshuis aangetroffen. Het vrouwtje heeft voor de ei-ontwikkeling bloed nodig. U begrijpt dus waar u in de winter uw muggenbult aan te wijten hebt. Het zijn tamelijk grote muggen. Ook huissteekmuggen komen in en rond huis algemeen voor, maar zij gaan wel in winterrust. Ze zijn wat kleiner dan de grote steekmug. De larven van beide steekmuggen leven in het water.



Op de foto een mannetje van de grote steekmug. Zijn antennes zijn pluimvormig om het voor ons irritante gezoem van vrouwtjes op te kunnen vangen. De indrukwekkende uitsteeksels op zijn snuit zijn waarschijnlijk tastorganen die worden gebruikt bij de voortplanting. Hij steekt niet, een geruststelling.

Meer weten? Bezoek dan ivn.nl/afdeling/westerwolde-oldambt en knnv.nl/groningen

Ingezonden