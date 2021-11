Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 28 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE BUIEN | NA MORGEN ZACHTER

Het wordt een wisselende dag want er is vrij veel bewolking maar ook af en toe zon. En er is kans op een paar buien, wellicht eentje met natte sneeuw. Eerst is er een zwakke westenwind, vanmiddag en vanavond komt er een matige noordwesten-wind. De maximumtemperatuur is 5 graden, in een bui is het 2 á 3 graden.

Vannacht is het overwegend droog met kans op mistbanken en een minimumtemperatuur rond +1, maar er is kans op vorst aan de grond en gladheid op de bruggen en viaducten. Overdag is er een beetje zon en de ochtend is vrijwel overal droog, morgenmiddag en vooral morgenavond neemt de kans op buien weer toe. Maximumtemperatuur ook morgen rond 5 graden, dan komt er een zwakke tot matige noordwestenwind.

Dinsdag waait het veel harder met windkracht 5 tot 7. Er valt dan ’s nachts veel regen, overdag zijn er op dinsdag opklaringen maar ook een paar buien, met windvlagen. Woensdag is een natte dag met veel regen, en net als dinsdag wordt het dan een graad of 10. Daarna zakken we terug naar een maximum rond 6 graden en minimumtemperaturen rond +1. Het weerbeeld geeft eind van de week wat zon maar ook enkele regen-, hagel- of sneeuwbuien.