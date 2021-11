Beelden brandstichting bij Coronatestlocatie in Emmen in Opsporing Verzocht

EMMEN – Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt op dinsdagavond 30 november aandacht aan de brandstichting bij een Coronatestlocatie van de GGD aan de Van Schaikweg in Emmen. In de uitzending worden onder andere camerabeelden van de brandstichting getoond. De uitzending is te zien op NPO 1 en begint om 20.30 uur.

De brand bij de testlocatie vond plaats op zaterdagavond 20 november, rond 19.30 uur. De politie neemt de brandstichting zeer serieus en doet uitgebreid onderzoek. Er is helaas nog geen verdachte aangehouden. Door de brand ontstond er schade aan het pand, waarna deze onbruikbaar was. De GGD moest noodgedwongen uitwijken naar een andere locatie. De politie beschikt over camerabeelden van de omgeving van de testlocatie in Emmen. Deze beelden worden dinsdagavond getoond in het tv-programma. De politie hoopt dat kijkers de verdachte herkennen of hen van meer informatie over deze zaak kunnen voorzien.

Uitzending Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht is dinsdag 30 november vanaf ongeveer 20.30 uur te zien op NPO1. De volgende dag omstreeks 13.20 uur wordt de uitzending herhaald, ook op NPO1.