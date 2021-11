ChristenUnie Oldambt stelt kieslijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2022 vast

OLDAMBT – De leden van ChristenUnie Oldambt hebben de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld.

Gert Jan Bolt uit Scheemda voert net als vier jaar geleden de lijst aan. De rest van de lijst is een mix van nieuwe en bekende gezichten. Zo staan de huidige fractieondersteuners op de plekken twee, drie en vier. De kiescommissie van de ChristenUnie Oldambt: ‘We zijn blij met deze diverse lijst. Niet alleen qua man-vrouw verhoudingen, maar ook qua woonplaats en met kandidaten vanuit verschillende kerkelijke achtergronden’.



Tijdens de vergadering is ook het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Oldambt vastgesteld. Het programma heeft als titel ‘Kiezen voor wat écht telt’, en sluit daarin aan bij het landelijke ChristenUnie-thema. In het programma is aandacht voor datgene waar ChristenUnie Oldambt voor wil gaan in de komende bestuursperiode, namelijk samenleven in Oldambt, gezond en zorgzaam leven in Oldambt, duurzaam leven in Oldambt en waarde-vol leven in Oldambt.



De volledige kieslijst van de ChristenUnie Oldambt is als volgt:

Gert Jan Bolt (Scheemda)

Willie de Boer – Barten (Winschoten)

Karl Sluiter (Winschoten)

Mieke Jonkers-Geertsema (Winschoten)

Dorothy de Jager-Nanninga (Winschoten)

Erika Breedijk-Slager (Midwolda)

André Sluik (Winschoten)

Nely van der Sijden-Hovestadt (Scheemda)

Gerrit Duerink (Winschoten)

Johan Kanter (Westerlee)



Wilt u meer weten, of wilt u bijdragen aan de verkiezingscampagne van ChristenUnie Oldambt? Neem dan contact op met de campagneleider, Karl Sluiter. Hij is bereikbaar via 06 8686 3342 of karl_sluiter@hotmail.com

Ingezonden