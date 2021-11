Concerten Roon Staal in Nieuw Beerta en Veelerveen verplaatst naar een ander tijdstip

REGIO – Van 7 t/m 23 december tourt zanger-pianist Roon Staal met 16 kerst concerten op verschillende locaties door heel Nederland.

Van 7 t/m 23 december tourt zanger en pianist Roon Staal door heel Nederland met zijn nieuwe kerstprogramma. Hierbij doet hij ook Emmen, Nieuw Beerta en Veelerveen aan.

De 41-jarige troubadour treedt ook regelmatig op in het buitenland. Twintig jaar geleden bracht hij met zijn lied “Help Me Through The Night” een evergreen uit en het nummer zal niet ontbreken tussen de klassieke kerstcarols.

Met zijn ingetogen en gevoelige zang en vloeiende begeleiding op de piano lijkt hij de juiste snaren bij het publiek te raken dat zich opmaakt voor de donkerste dagen van het jaar die juist het gevoel van licht uitstralen waar men zo naar uitkijkt. Vertolkingen van bekende songs als “Oh Holy Night”, “Silent Night/Stille Nacht”, “Mary’s Boy Child”, “Gloria in Excelsis Deo”, “Away In A Manger”, “The Holy City”, “Midden In De Winternacht” en “In The Bleak Midwinter” worden bij de sfeervolle kerstconcerten ten gehore gebracht.

Onlangs bracht Staal i.s.m. met Warrior Records uit Los Angeles zijn nieuwste single Dreamer uit, een compositie van Ozzy Osbourne. Het werk is deel van zijn 15de album dat zal gaan uitkomen in 2022. Twee van die albums zijn Christmas Album I en Christmas Album II die bij de kerstconcerten te verkrijgen zijn of eerder al te bestellen via internet.

De jaarlijkse kersttour is een van Staal’s vijf vaste touren in het jaar in Nederland.

Alle informatie m.b.t. de Kerst Tour kunt u vinden op de website www.roonstaal.com.

Nu er door de coronabeperkingen na 17.00 uur geen concerten mogen worden gegeven vindt het concert te Nieuw Beerta in de Kerk Nieuw Beerta nu plaats op zondag 12 december a.s. om 15.00 uur. Het concert in Veelerveen wordt verplaatst naar een andere tour.

