De nieuwe Veerten vanaf 3 december weer in de winkels

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 29 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LOKAAL GLAD | TWEE DAGEN MET WIND EN REGEN

Het is vandaag een koude maar ook redelijk rustige november-dag, met een zwakke tot matige wind en wisselende bewolking. Wel is er kans op winterse bui met hagel of natte sneeuw. Door zo’n hagelbui kan het lokaal eventjes glad zijn op de weg, en vanochtend kan dat ook nog door bevriezing van natte weggedeelten. Maar er zijn ook mooie opklaringen en de maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 4 graden.

Vanavond neemt de wind toe en in de loop van de nacht gaat het regenen, bij temperaturen rond 3 graden. Morgenochtend is het daarna ook regenachtig met een krachtige westenwind, morgenmiddag komen er enkele opklaringen en vallen er nog enkele buien. Door het regenfront wordt het morgenmiddag wel wat zachter met maxima rond 8 graden.

Woensdag is het zelfs 10 graden maar dat wordt een gure dag met ’s nachts en ’s ochtends weer perioden met regen, en overdag enkele buien, met ook kans op zware windstoten. Daarna is er minder wind en zakt de middagtemperatuur terug tot rond 5 graden en de minimumtemperatuur tot rond +1. Het blijft dan wisselvallig met opklaringen en kans op enkele buien.