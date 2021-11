Hunze en Aa’s ontwikkelde escaperoom voor basisonderwijs

VEENDAM – Samen met de omringende waterschappen Noorderzijlvest, Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta en Fryslân ontwikkelde waterschap Hunze en Aa’s een escapespel met als thema Klimaatzorgen in Nederland. Het spel Kraak de Klas ‘Klimaatzorgen in Nederland’ is een uitdagend escaperoomspel gericht op het thema klimaatverandering. Een spel dat met en zonder begeleiding gespeeld kan worden. Hunze en Aa’s leent het gratis uit!

Codes kraken

Het spel combineert lesinhoud over de klimaatverandering in eigen omgeving, met hedendaagse vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Om de codes te kraken, moet er worden gelezen, gerekend, gepuzzeld en komt er zelfs taal aan bod. Maar het is vooral een uitdagend, spannend en leuk spel!

Houten kisten

Kraak de Klas bestaat uit een aantal houten kisten met daaraan verschillende hangsloten bevestigd; een sleutelslot, cijferslot en letterslot. Door het oplossen van opdrachten en puzzels over klimaatverandering in de eigen omgeving, verzamelen de leerlingen de codes van de hangsloten. Elke code brengt ze dichter bij het openen van de kist. Ze krijgen hier veertig minuten de tijd voor. Als het de leerlingen gelukt is de codes te kraken, vinden ze een mooie prijs op de bodem van de kist.

Voor wie?

Het spel is geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs, maar ook voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Nieuwsgierig? Stuur dan een mail naar educatie@hunzeenaas.nl of vul het contactformulier in. Dan nemen ze zo snel mogelijk contact op.

Ingezonden