DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tussen 26 en 28 november is uit een geparkeerde VW Lupo een katalysator gestolen. De auto stond aan de Am Bahnhof in Weener geparkeerd.

Bunde

In de nacht van 27 op 28 november zijn aan de Leege Weg in Bunde vernielingen gepleegd. Op het kerkhof werden meerdere grafstenen beschadigd en omver getrapt. Aan de Weenerstraße werden verkeersborden uit de grond getrokken.

Leer

De politie is op zoek naar de eigenaar van een kostbare ring. (zie foto) De ring, die al in maart bij de politie is afgegeven, is gemaakt van zilver en goud. Het is niet duidelijk of iemand de ring verloren is of dat het kleinood van iemand is gestolen.

Emsland, Grafschaft Bentheim

In het kader van het onderzoek naar het opblazen van geldautomaten heeft de politie van Emsland en Grafschaft Bentheim uitgebreide grootschalige controles uitgevoerd. Langs de belangrijkste wegen van en naar Nederland werden controleposten ingericht. Naast een extra politieteam uit Osnabrück werden ook politiehonden ingezet. In totaal werden 646 voertuigen met 840 passagiers gecontroleerd. Tot nu toe zijn er geen personen aangehouden die aan de explosies van geldautomaten gelinkt kunnen worden. De politie gaat de komende maanden met onregelmatige tussenpozen opnieuw controles uitvoeren. Het doel van de controles is het verkrijgen van relevante kennis en informatie die bij nader onderzoek en opsporingsmaatregelen kunnen leiden tot opheldering van strafbare feiten en het aanhouden van daders. Daarnaast zijn de prioriteitscontroles bedoeld om de kans op opsporing voor potentiële daders te vergroten.

Papenburg

Tussen 22 en 26 november werd op een parkeerplaats aan de Hermann-Lange Straße in Papenburg een witte Toyota aangereden. De veroorzaker is weggereden. De schade bedraagt 500 euro.

Haren

Gisteravond om 18.40 uur zijn bij een ongeval op de Hollandstraße in Haren vier personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 66 jarige bestuurder van een Mercedes op een kruispunt een voorrangsgerechtigde VW over het hoofd zag. De bestuurder van de Mercedes en een 58 jarige vrouw die bij hem in de auto zat raakten bij de aanrijding levensgevaarlijk gewond. De 40 jarige bestuurder van de VW en zevenharige dochter liepen lichtere verwondingen op. De schade wordt op 25.800 euro geschat.