Na succesvolle proef in Kolham: lantaarnpaalhaken voor verpakkingsafval nu voor heel Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – Een proef in Midden-Groningen met lantaarnpaalhaken voor zakken met verpakkingsafval is succesvol afgesloten. Enkele maanden lang zijn in Kolham drie verschillende haken uitgetest. Op zaterdag 27 november maakte wethouder Peter Verschuren een start met het vervangen van de niet gekozen haken door de haak die als beste uit de bus kwam. Het succes van de proef betekent dat de haken nu in de hele gemeente gebruikt gaan worden.



Zowel de gemeente als Vereniging Dorpsbelangen Kolham zijn erg positief over de proef. Wethouder Peter Verschuren: ‘Er is minder zwerfafval in het dorp omdat de zakken met verpakkingsafval niet meer wegwaaien en dieren ze moeilijker open maken. Ook het werk van onze medewerkers wordt er gemakkelijker van: doordat de zakken hoger hangen is sneller duidelijk of er restafval tussen het verpakkingsafval zit. Heel mooi is ook dat het initiatief om met haken te gaan werken vanuit het dorp kwam en vrijwilligers ze geplaatst hebben.’



Gratis lantaarnpaalhaken nu voor de hele gemeente beschikbaar

Door het succes in Kolham kunnen nu in heel Midden-Groningen gratis lantaarnpaalhaken aangevraagd worden, en daar is behoefte aan. In twee weken tijd heeft de gemeente al meer dan 300 verzoeken hiervoor ontvangen. Alle aanvragen worden beoordeeld op een aantal richtlijnen:

Op de gewenste plek moet een lantaarnpaal staan om de haak aan te kunnen bevestigen.

Er wordt gekozen voor de lantaarnpaal die het beste past in de inzamelroute.

Er komen geen haken op plekken waar de opgehangen zakken de vrije doorgang belemmeren of schade kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld bij geparkeerde auto’s.

Bij meerdere aanvragen uit een straat wordt gekeken naar de beste plek voor de haak.

PMD-haak aanvragen via Fixi

Inwoners kunnen een PMD-haak aanvragen door een melding te maken in de Fixi-app of via www.fixi.nl/midden-groningen. In Fixi kan vervolgens de locatie op de kaart en de categorie ‘aanvraag PMD-haak’ gekozen worden. Vul daarna contactgegevens in onder ‘Mijn gegevens’. Na de beoordeling van de aanvraag neemt de afvalcoach contact op om de mogelijkheden te bespreken.

