Prijswinnaars fotowedstrijd gemeentegids Veendam bekend

VEENDAM – Op zaterdag 27 november 2021 heeft Veendammer van het Jaar, Peter Panneman, namens de jury, de drie winnaars van de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2022 gefeliciteerd met het veroveren van de eerste, tweede en derde plaats. De winnende foto is van Karin Bron. Zij geeft in haar foto verschillende herkenbare plekken in Veendam weer. Naast een felicitatiebrief en waardebonnen ontvingen de drie winnaars ook een vergroot exemplaar van hun winnende foto.

Fotowedstrijd

Voor de gemeentegids van 2022 werd voor de zesde keer een fotowedstrijd georganiseerd waar inwoners van Veendam aan mee konden doen. De drie winnende foto’s krijgen een plek in de gemeentegids en ontvangen een waardebon. Naast Karin Bron vielen ook Gerard Dekens en Harry Pinkster in de prijzen met respectievelijk een tweede en derde plaats. De ingestuurde foto’s zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit wethouder Annelies Kleve en Veendammer van het Jaar Peter Panneman.Wethouder Annelies Kleve:“De ingestuurde foto’s waren dit jaar van een bijzonder hoge kwaliteit. Zowel in herkenbaarheid als in kleur en scherpte. De winnende foto’s stralen alle drie het echte Veendam uit, maar elk vanuit een andere invalshoek. Ik ben trots op de amateurfotografen, een knap staaltje werk hebben ze gemaakt!’’

Ingezonden

Foto’s: Peter Panneman